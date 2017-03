Vụ tịch thu 35 tấn vũ khí: New Zealand vào cuộc điều tra

Theo Thủ tướng, hiện chưa đủ chứng cứ khẳng định vũ khí có nguồn gốc từ CHDCND Triều Tiên và điểm đến. Ông cũng bác bỏ khả năng liên quan giữa vũ khí và trùm buôn lậu vũ khí Viktor Bout (đang bị giam tại Thái Lan). Viktor Bout cũng phủ nhận có liên quan đến số vũ khí này.

Tổ lái máy bay chở vũ khí (ba người hàng sau).

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao New Zealand tuyên bố đang điều tra khả năng số vũ khí nêu trên liên quan đến Công ty SP Trading Ltd. ở TP Auckland (thuộc Công ty mẹ GT Group Offshore ở đảo quốc Vanuatu). Máy bay chở vũ khí thuộc hãng hàng không Air West Ltd. của Grudia được Công ty SP Trading Ltd. hợp đồng chở hàng.

Hôm trước đó, một quan chức an ninh cao cấp Thái Lan cho biết dựa vào đặc điểm của vũ khí, Iran có thể là điểm đến. Iran đã từng mua vũ khí của CHDCND Triều Tiên.

THIÊN ÂN (Theo The Nation, Reuters)