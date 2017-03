“Vua buôn lậu” sẽ về nước quy án?

Thứ nhất, công khai những quan tòa chính sẽ xét xử vụ buôn lậu trong vụ án Tập đoàn Viễn Hoa. Thứ hai, xem xét lại những phán quyết đã đưa ra đối với các thành viên chủ chốt của Tập đoàn Viễn Hoa. Thứ ba, thay đổi một số thành viên trong “Tổ công tác đặc biệt”.

Lại Xương Tinh cũng cho rằng, khoản tiền khổng lồ dùng để buôn lậu khi đó là “sản phẩm tất yếu của thể chế”, một mình hắn không thể làm nổi, cho dù đã hối lộ “tất cả các cửa”. Lại Xương Tinh thừa nhận vai trò chính trong việc buôn lậu tại Tập đoàn Viễn Hoa, những người khác chỉ “vâng lệnh làm theo”.

“Vua buôn lậu” Lại Xương Tinh

Ngay sau khi Lại Xương Tinh đưa ra 3 điều kiện kể trên, đã có những phản ứng khác nhau trong dư luận Trung Quốc. Cách đây hơn 10 tháng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du từng đề cập tới việc Canada cần sớm dẫn độ Lại Xương Tinh về nước quy án sau khi chính quyền sở tại cấp giấy phép làm việc cho “Vua buôn lậu”.

Dư luận đã đặt nhiều câu hỏi sau khi Lại Xương Tinh, một kẻ nhập cư bất hợp pháp, không có tư cách tị nạn, đang bị Chính phủ Trung Quốc truy nã, nhưng vẫn được cấp Giấy phép làm việc tại Canada. Canada từng yêu cầu “thả Lại Xương Tinh có điều kiện” bởi luật của nước này không cho phép dẫn độ tội phạm về quốc gia sẽ áp dụng bản án tử hình đối với người đó. Nếu bị đưa về Trung Quốc, Lại Xương Tinh sẽ bị kết án tử hình và đây được coi là rào cản lớn nhất trong việc dẫn độ “Vua buôn lậu” về nước quy án.

Những việc làm sai trái của Tập đoàn Viễn Hoa đã bị phanh phui sau khi Ban chuyên án 420 do bà Lưu Lệ Anh và ông Vương Trung Vũ đứng đầu được thành lập (ngày 20-4-1999). Ban chuyên án 420 cũng từng cử 4 người sang Canada khuyên giải Lại Xương Tinh về Trung Quốc chịu án nhưng bất thành.

Tuy chỉ là một kẻ buôn bán nhỏ, nhưng sau khi trở thành người giàu nhất Trung Quốc do buôn lậu mà thành, Lại Xương Tinh được đặt biệt danh “Vua buôn lậu”. Lại Xương Tinh được gọi là “Vua buôn lậu” bởi hắn đã nhập khẩu một khối lượng lớn dầu thành phẩm, dầu thực vật, xe hơi, thuốc lá, hàng điện tử... với tổng trị giá lên tới 53 tỷ nhân dân tệ (chưa kể số tiền lậu thuế 30 tỷ nhân dân tệ).

Cách đây khoảng 3 năm, Lại Xương Tinh và vợ là Tăng Minh Na từng làm đơn xin cấp giấy phép làm việc, nhưng Cục Di dân Canada chỉ cấp cho “đệ nhất phu nhân Vua buôn lậu”. Giới chuyên môn đặc biệt quan tâm tới vụ ly hôn của Lại Xương Tinh cách đây hơn 4 năm vì coi đó là tuyệt chiêu lách luật của “Vua buôn lậu”. Ngày 21-6-2005, tòa án Canada chấp thuận cho Lại Xương Tinh và Tăng Minh Na ly hôn. Việc này giúp Tăng Minh Na thoát khỏi phiên tòa của Lại Xương Tinh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để 4 mẹ con (2 trai, 1 gái) làm đơn xin cư trú lâu dài ở Canada.

Ngoài ra, vụ ly hôn giúp Tăng Minh Na giải ngân những khoản tiền cũng như bất động sản bị phong tỏa do phán quyết của phiên tòa đưa ra đối với Lại Xương Tinh. Nhưng đầu năm 2009, Tăng Minh Na cùng con gái Lại Trân Trân đã tự nguyện về nước cho dù cả 2 mẹ con đã được Canada cho phép cư trú lâu dài.

Kể từ khi đào tẩu sang Canada (tháng 8-1999), Lại Xương Tinh đã bị Cục Di dân bắt và tòa án nước này xét xử với nhiều tội danh khác nhau, nhưng cho tới nay người ta chưa thể khép vụ án lại bởi nhiều nguyên nhân. Cách đây hơn 2 năm (5-4-2007), Tòa án Liên bang đã chấp nhận kiến nghị của Lại Xương Tinh khiến phiên tòa xét xử “Vua buôn lậu” kéo dài mãi tới ngày hôm nay, nhưng chưa thể kết thúc.

Trong thời gian ở Canada, Lại Xương Tinh đã cung cấp cho giới truyền thông nhiều thông tin giật gân. Thậm chí, Lại Xương Tinh còn đặt điều kiện để tiết lộ những mối quan hệ bí mật của mình với một số nhân vật quan trọng ở Trung Quốc. Nhiều nhà xuất bản ở Canada và Hongkong từng tranh nhau trả gần 1 triệu USD cho bản thảo cuốn tự truyện hơn 100.000 chữ của Lại Xương Tinh, nhưng cho đến nay “Vua buôn lậu” vẫn chưa muốn sử dụng tuyệt chiêu này.

Theo thống kê, đã có hàng trăm người bị kết án và hàng ngàn người có liên quan tới Lại Xương Tinh. Quan chức cao cấp liên quan tới vụ án Lại Xương Tinh phải kể tới đầu tiên là Lý Kỷ Châu, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Tiếp đến là nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Phúc Kiến kiêm Giám đốc Công an thành phố Phúc Châu Trang Như Thuận.

Ngoài ra, còn có Dương Tiền Tuyến, nguyên Cục trưởng Hải quan thành phố Hạ Môn, Lam Phố, nguyên Phó Thị trưởng thành phố Hạ Môn, Diệp Quý Thầm, nguyên Giám đốc Ngân hàng thành phố Hạ Môn, Lưu Phong, nguyên Phó Bí thư thành phố Hạ Môn.

LÊ CAO SƠN tổng hợp (ANTĐ)