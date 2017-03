‘Vua hài’ Mỹ 'chết đứng' trước thần đồng piano gốc Việt

"Vua hài" nước Mỹ sửng sốt trước tài năng của cậu bé.

Đêm 13-3, chương trình The Little Big Shots của kênh truyền hình NBC đã giới thiệu đến khá giả toàn nước Mỹ thần đồng piano gốc Việt chỉ mới hơn bốntuổi - Evan Duy Quoc Le.



Cậu bé đã làm cả trường quay vỗ tay thán phục khi chơi những bản piano kinh điển như Flight of the Bumblebee hay Turkish March mà không cần bất kỳ bản nhạc nào trước mắt. Khi những nốt nhạc vang lên từ đôi tay của cậu bé tài năng, người dẫn chương trình Steve Harvey - “Vua hài” của Mỹ đã tròn mắt sững sờ vì kinh ngạc.

(Nguồn: NBC)

Theo tờ Malaysia Digest, Evan Duy Quoc Le sinh ra tại Torrance, bang California (Mỹ). Cậu bé bắt đầu học đàn piano từ cuối năm 2014, lúc chỉ mới ba tuổi. Tài năng chơi đàn piano của cậu bé được tình cờ phát hiện khi Evan “bắt chước” anh trai mình chơi đàn. Chỉ vài tháng sau khi bắt đầu học, Evan đã có thể chơi các bản nhạc cổ điển của Mozart, Bach hay Beethoven mà không vấp một điểm nào.



Steve Harvey "phiêu diêu" theo bản nhạc Turkish March.

Ngoài khả năng cảm nhạc tốt, Evan còn có thể đọc và nhớ các bản nhạc nhanh một cách khó tin. Sáu tháng sau khi bắt đầu học đàn, cậu bé đã được mời dự chương trình VStar Kids dành cho các trẻ em tài năng gốc Việt, độ tuổi từ 6 đến 15. Ban tổ chức chương trình khi nghe đến tài năng của Evan đã quyết định “đặc cách” cho cậu bé tham gia.

Ngoài chương trình truyền hình thực tế The Little Big Shots, bắt tay sản xuất bởi Ellen DeGeneres và “Vua hài” Steve Harvey, cha mẹ của Evan còn nhận được lời mời đưa cậu bé đến tham dự chương trình America’s Got Talent.