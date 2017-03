Xạ thủ Nga chơi nhạc Beethoven bằng súng

(Nguồn: RT)

Theo RT, trong đoạn video do Liên đoàn Bắn súng quốc tế của Nga (IPSC) công bố, xạ thủ Vitaly Kruchin đồng thời là chủ tịch IPSC đã chứng minh ông là một “nhạc trưởng” thực thụ khi có thể chơi nhạc, trong đó có bản nhạc nổi tiếng của thiên tài Beethoven, bằng súng lục Glock.

Những hình ảnh từ đoạn video cho thấy xạ thủ Kruchin đã dùng đồng thời cả hai tay hai khẩu súng để bắn vào tấm kim loại được sơn hai màu đen và trắng, tượng trưng cho các phím đàn piano.

Bằng việc bắn vào các tấm kim loại tương ứng, ông Kruchin đã tạo ra những nốt nhạc trầm bổng của các bản nhạc khác nhau.



Xạ thủ Vitaly Kruchin đồng thời là chủ tịch IPSC dùng súng để chơi các bản nhạc nổi tiếng. (Ảnh chụp từ clip)

Đoạn video trên có tựa “Glockophone” với mô tả “Một phát súng - Một nốt nhạc”. Trong suốt thời gian trình diễn, vị chủ tịch IPSC đã phối hợp với một violin, một nhạc cụ điện tử và hai ca sĩ để phần trình diễn được trọn vẹn.



Cả nhóm đã cùng chơi nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ các kiệt tác cổ điển cho tới các ca khúc truyền thống của Nga.

Phần nhạc đầu tiên là bài Ode to Joy của thiên tài âm nhạc Beethoven, tiếp theo là bài nhạc thiếu nhi Old MacDonald Had a Farm với giai điệu nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng là bài Murka của nước Nga.

Video sau khi được tung ra đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã đưa các đoạn nhạc này vào danh sách nghe nhạc yêu thích của mình, trong khi một số người khác tỏ ra thích thú với mức độ trình diễn chuyên nghiệp của xạ thủ trên.

“Tôi chắc chắn là Beethoven sẽ cảm thấy vinh dự lắm” - một người bình luận.