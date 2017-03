Xe đạp khung titan giá 74 triệu đồng ở Việt Nam

Những năm gần đây, thú chơi xe đạp thể thao trở nên thịnh hành tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Nhiều câu lạc bộ chơi xe đạp được thành lập bởi những người đam mê. Các tay chơi cũng mang về nước nhiều mẫu xe độc đáo bởi vật liệu cấu thành cũng như tính năng sử dụng. Đặc biệt và có lẽ được thèm khát nhất trong giới "xế độp" là dòng xe MTB (Moutain bike) - những chiếc xe đạp sử dụng khung bằng vật liệu titan.

Titan cứng như thép, nhưng nhẹ hơn khoảng 40%. Nặng hơn nhôm, nhưng cứng gấp sáu lần. Loại vật liệu này có khả năng kéo dãn tốt, chống ăn mòn và chịu được nhiệt độ rất cao (nóng chảy ở nhiệt độ 1668 độ C) nên thường được sử dụng trong ngành hàng không, đóng tàu, thậm chí là áo chống đạn cho quân đội. Bởi những tính chất đó, những chiếc xe đạp sử dụng khung bằng vật liệu titan thường có giá cao, khó mua vì đa số phải đặt hàng và chờ sản xuất.

Việc cấu thành vật liệu này lên chiếc khung xe hay những chi tiết khác của xe đạp cũng không giống như bình thường. Các nhà sản xuất phải đưa vật liệu này vào môi trường chân không, kéo thành sợi và gần như 'dệt' để tạo ra thành phẩm. Sau đó, các chi tiết được hàn với nhau bằng những mối hàn đặc biệt, với tính thẩm mỹ cao.

MTB là dòng xe địa hình, thường được sử dụng để "chinh chiến" trên những con đường gồ ghề nên vật liệu cấu thành khung xe là yếu tố quan trọng hàng đầu. Đó chính là lý do mà người chơi xe đạp thường ví loại khung titan của MTB là đẳng cấp cuối cùng. Song hành cùng đó là khung xe bằng vật liệu thép truyền thống; hợp kim nhôm hay cao cấp hơn là khung bằng sợi carbon...

Chiếc Vicnie VCR960 do Bikeshop New way phân phối ngoài bộ khung titan đặc biệt, còn sử dụng bộ đồ cao cấp Shimano Deore XT đồng bộ. Trong dòng MTB sử dụng bộ đồ này, Deore XT chỉ xếp sau Deore XTR cao cấp nhất mà Shimano cung cấp thương mại.

Bộ đồ của Vicnie VCR960 gồm may-ơ trước/sau Shimano Deore XT, bộ đề trước FD-M781, bộ đề sau RD-M780, tay gạt líp Shimano SL-M780, bộ vành Shimano Deore XT... Ngoài ra, ghi-đông lái và cọc yên xe cũng được làm từ vật liệu titan của V-Ket, thương hiệu cùng sở hữu của Vicnie.

Tương đương với một chiếc xe tay ga cao cấp, mẫu Vicnie VCR960 titanium có giá khoảng 74 triệu đồng.

Theo Quang Anh (VNE)