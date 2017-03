Xem đàn ông đau đẻ

Để chào mừng Ngày của mẹ, hai nam giới ỏ Troy, Michigan đã liên lạc với bác sĩ Julie Masters và quay phim quá trình "đau đẻ" của mình.

"Tôi sắp nôn ra rồi", một nam giới đứng trước vợ mình nói, người cũng có mặt trong phòng để xem màn mô phỏng đau đẻ.

Máy quay đã theo sát hai người đàn ông khi họ được gắn điện cực vào bụng, dùng để mô phỏng những cơn co - và "đó là những gì vợ anh phải trải qua khi sinh con" bác sĩ Masters giải thích.



Bắt đầu với những cơn co đầu tiên, mức 2 hoặc 3 trong thang bậc đau của bác sĩ, hai người đàn ông đã quằn quại. Một trong hai người nói: "Đó mới chỉ là cơn co đầu sao? Nó giống như ai đó cầm cưa và cưa bụng tôi".

Vào thời điểm cả hai trải qua những cơn co nhiều, họ chuyển sang la hét.

"Tôi hy vọng đang ở mức 7 của thang bậc đau", một trong số hai người nói. "Không, anh mới ở mức 4 thôi", một y tá trả lời. Cuối cùng, hai người đàn ông nói về mẹ mình như những anh hùng và kết luận "Nó đau đớn hơn nhiều những gì tôi nghĩ".

Đây không phải là lần đầu tiên những người đàn ông tò mò dùng máy mô phỏng để trải qua cơn đau sinh cong. Hồi tháng 1, Dennis Storm và Valerio Zeno, hai người dẫn chương trình của Hà Lan cũng tiến hành thử nghiệm tương tự. Zeno nói: "Nó tra tấn tôi. Tôi không biết liệu mình có dám làm vợ mang bầu hay không". Hai người thử đau đẻ trong 2h.

Theo Hoài Linh (VNN / DailyMail)