Xem sức công phá của các loại vũ khí chiến tranh khi "phát nổ"

Napan là loại bom cháy, có tính sát thương mạnh. Bom Napan dùng chất dầu luôn bám chắc vào cơ thể con người và cháy với nhiệt độ rất cao (khoảng 800 - 1.000 độ) gây bỏng nặng.



Nhiệt độ nóng chảy của bom Napan là 900 - 1.300 độ trong vòng 3 - 15 phút. Khi bùng phát, Napan nhanh chóng hút hết oxy trong không khí, đồng thời tạo ra một lượng lớn chất CO gây ngạt thở.



Bom Phốt-pho







Sức hủy diệt của loại bom này cao hơn nhiều so với bom Napan. Phốt-pho trắng rất dễ cháy, khi ra ngoài không khí ở nhiệt độ bình thường nó cũng tự động bốc cháy (do có oxy).



Lửa của phốt-pho trắng rất nguy hiểm với con người. Khi bị dính, phốt-pho sẽ gây ra bỏng nặng do có khả năng ngấm sâu vào cơ thể người đến tận xương, len lỏi vào các mô ở bên trong cơ thể và phá hủy chúng.



Thuốc nổ TNT







TNT là một trong những chất nổ thông dụng nhất cho các ứng dụng của quân đội và công nghiệp. TNT nóng chảy ở 80 độ C, thấp hơn nhiều so với nhiệt độ mà nó tự phát nổ, nhờ đó nó có thể được trộn chung một cách an toàn với các chất nổ khác. Uy lực sát thương của thuốc nổ TNT là khoảng 4.200 - 7.000 m/s.



Thuốc nổ dẻo C4







Thuốc nổ dẻo C4 với tính năng dễ nặn và có uy lực lớn hơn TNT nên thường được nhồi vào đạn dùng để phát hủy công trình. Uy lực sát thương của thuốc nổ dẻo C4 là 7.380m/s. Loại thuốc nổ này sẽ tự động phát nổ ở nhiệt độ 202 độ C trở lên.