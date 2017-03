“Xin like” trên facebook để vợ cũ tha tội ngoại tình

Anh Ivan Lewis và chị Sonya Gore kết hôn vào năm 2010 nhưng ly thân sau 10 tháng sống vì tật trăng hoa của Lewis.



Sau một thời gian sống ly thân, Lewis nhận thấy những gì mình đã làm hoàn toàn không đúng với vợ. Do đó, anh quyết định tìm cách nối lại sợi tình duyên với Gore.









Thời gian hai người còn sống hạnh phúc với nhau







Ivan Lewis với tờ giấy "xin like" từ người dùng Facebook



Theo Đình Huế (Theo OC/Metro/Dân Trí)

Ngày 22/9, Lewis đã viết một lời cầu hôn với người vợ cũ và đăng trên trang facebook cá nhân. Mặc dù rất nhiều người đã cảm động trước trước cử chỉ này của Lewis nhưng Gore không mấy ấn tượng.Cảm thấy cách làm đó chưa đủ thuyết phục, Lewis sau đó đã chụp một bức ảnh anh đang cầm mảnh giấy trên đó viết: "Tôi đã lừa dối vợ tôi!!! (và cô nhân tình xấu xí!!!)" rồi đăng lên facebook.Với thông điệp đó, Lewis mong muốn nhận được 10.000 "like" từ những người bạn trên Facebook để chị Gore chấp nhận nối lại tình xưa.“Tôi chỉ muốn mọi người hiểu rằng tôi cần sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Tôi sẽ không ngừng cố gắng cho đến khi nào cô ấy chấp nhận”, Ivan Lewis nói.Tính tới ngày 30/9, bức ảnh của Lewis đã nhận được 14.050 like trên facebook và 1.142 lượt người chia sẻ. Mặc dù thông điệp đã cán mốc 10.000 like nhưng Gore vẫn chưa chấp nhận tha thứ cho anh Lewis. Tuy vậy, đối với Lewis, anh luôn hi vọng rằng một ngày nào đó vợ anh sẽ tha thứ và chấp nhận quay lại với anh.