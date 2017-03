10 bức ảnh của năm 2009

Theo Ngọc Sơn ( VNE)



Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngực trần trên lưng ngựa trong kỳ nghỉ ở vùng Tuva hôm 3/8. Ảnh: EPA.Một con hươu con cổ nằm chết trên đường ở Wajir, Kenya. Nước này không có mưa đã nhiều năm nay và đối mặt với cuộc khủng hoảng nước. Ảnh: VII NETWORK.Gia đình người Palestine nằm nghỉ trên đống đổ nát của ngôi nhà bị sập vì đạn pháo của Israel tại thành phố Jebaliya trên dải Gaza hôm 16/1. Ảnh: AP.Những người ủng hộ ứng viên tổng thống Iran Mir-Hossein Mousavi chạy trên đường phố trong các cuộc biểu tình ở Tehran hôm 16/6. Ảnh: Getty.Một tay buôn ma túy bị bắt ở Bissau, Guinea-Bissau. Trong mấy năm vừa qua, quốc gia nhỏ bé ở Trung Phi này trở thành điểm trung chuyển ma túy từ Nam Phi. Ảnh: Pulitzer Center on Crisis Reporting.Barack Obama chờ phía sau sân khấu trước khi bước ra tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 44 của nước Mỹ hôm 20/1. Ảnh: TIME.Cú hạ cánh thần kỳ trên sông Hudson, New York, Mỹ, của chiếc Airbus 320 hôm 15/1 đã cứu thoát 155 người. Ảnh: AP.Người phụ nữ ngồi chờ khai mạc lễ tưởng niệm ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson tại nhà hát Apollo ở Harlem, thành phố New York, hôm 30/6. Ảnh: Redux.Thân nhân thượng nghị sĩ Edward Kennedy tập trung trước linh cữu ông tại Nghĩa trang quốc gia Arlington hôm 29/8. Ảnh: REDUX.Một binh sĩ Mỹ quan sát bên đường ở thung lũng Tangi, Afghanistan, hôm 4/8. Ảnh: Time.