2 sai lầm khiến Philippines trả giá đắt ở Marawi

Chiến sự tại Marawi là cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất ở Philippines trong nhiều năm qua. Theo thống kê từ quân đội Philippines, đã có 920 phiến quân bị tiêu diệt, 165 binh sĩ, cảnh sát và ít nhất 45 dân thường thiệt mạng trong cuộc xung đột. Hơn 300.000 người dân phải sơ tán. Marawi bị tàn phá nặng nề sau 154 ngày giao tranh. Quá trình chiếm đóng Marawi do Isnilon Hapilon, một thủ lĩnh cấp cao của Abu Sayyaf và được xem là thủ lĩnh IS ở Đông Nam Á và hai anh em Abdullah, Omar Maute dẫn đầu.



Sau cuộc khủng hoảng, Tổng Tham mưu quân đội Philippines Eduardo Año đã thừa nhận quân đội nước này đáng lẽ phải đối phó tốt hơn với nhóm Maute nếu sớm nhận ra và khắc phục hai vấn đề. Thứ nhất, quân đội Philippines đã quá tập trung vào việc truy đuổi nhóm vũ trang Abu Sayyaf cũng như nhóm phiến quân Bangsamoro ở vùng Mindanao. Mục tiêu mà chính phủ Philippines đề ra từ đầu năm 2017 là tiêu diệt Abu Sayyaf, Bangsamoro và các nhóm khủng bố khác trong sáu tháng đầu. Thứ hai, Philippines đã không đánh giá đúng thông tin tình báo liên quan đến vụ tấn công ngày 23-5 của nhóm phiến quân Maute ở Marawi. Tướng Año thừa nhận quân đội đã có được thông tin tình báo về nhóm Maute nhưng đã không nghĩ nhóm này sẽ làm điều không tưởng là chiếm đóng Marawi.

Ngoài ra, binh sĩ Philippines gặp rất nhiều khó khăn trong giao tranh với phiến quân nhóm Maute vì thiếu kinh nghiệm chiến đấu trong đô thị. Sau hàng tháng giằng co, quân chính phủ mới thật sự áp đảo hoàn toàn vào tuần rồi. Việc tiêu diệt được Isnilon Hapilon và hai anh em thủ lĩnh nhóm Maute đã đẩy phiến quân vào cảnh rắn mất đầu. Sau sự kiện này, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tự tin tuyên bố Marawi được giải phóng, dù thực tế giao tranh vẫn chưa kết thúc.

Việc nhóm Maute chiếm đóng Marawi gây lo ngại lớn rằng IS đã gây được ảnh hưởng lên người Hồi giáo Philippines, nguy cơ Mindanao sẽ trở thành một căn cứ hoạt động của IS ở Đông Nam Á. Tướng Año thừa nhận nếu được làm lại, quân đội sẽ đánh giá cẩn trọng thông tin tình báo, chuẩn bị kỹ càng, triển khai thêm binh sĩ và đưa các chỉ huy quân đội hàng đầu đến Marawi để đối phó với nhóm Maute.