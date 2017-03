Afghanistan giải tán các công ty an ninh tư nhân

Tại cuộc họp báo ở thủ đô Kabul, Afghanistan người phát ngôn Bộ Nội vụ Xemarai Bashary cho biết bộ này sẽ thực hiện kế hoạch của Tổng thống Karzai một cách nghiêm túc và triệt để nhằm hoàn tất quá trình này vào cuối năm nay, nhưng sẽ đảm bảo không tạo lỗ hổng về an ninh.

Mục tiêu đầu tiên là các nhóm vũ trang bất hợp pháp hoạt động giả danh các công ty an ninh tư nhân, các công ty được cấp phép hoạt động tạm thời, các tổ chức cung cấp dịch vụ hộ tống các lực lượng nước ngoài, các tổ chức dính líu đến các hoạt động tội phạm và vi phạm qui định về an ninh.

Các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ các đại sứ quán, doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức viện trợ và từ thiện không thuộc nhóm bị giải tán.

Hiện tại, Kabul đã đóng cửa tám công ty tư nhân, trong đó có công ty Blackwater của Mỹ từng được thuê bảo vệ các quan chức Chính phủ Afghanistan và các tổ chức phi chính phủ hoạt động ở nước này. Những người làm việc cho các công ty bị giải tán có thể "đầu quân" cho các lực lượng an ninh chính phủ nếu có nguyện vọng.

Tháng Tám vừa qua, ông Karzai ra sắc lệnh yêu cầu 52 công ty an ninh tư nhân của Afghanistan và nước ngoài hoạt động ở nước này phải ngừng hoạt động vào thời hạn chót là ngày 1/1/2011.

Quyết định này nằm trong khuôn khổ kế hoạch nhằm giúp các lực lượng an ninh Afghanistan tiếp quản tất cả các trách nhiệm đảm bảo an ninh cho quốc gia này từ các lực lượng nước ngoài vào năm 2014.

Liên hợp quốc và Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế ở Afghanistan do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) chỉ huy ủng hộ quyết định này của ông Karzai.

Tổng thống Karzai cáo buộc các công ty an ninh tư nhân ở Afghanistan điều hành một mạng lưới mafia kinh tế dựa trên những hợp đồng tham nhũng.

Ông đồng thời cho rằng các công ty an ninh tư nhân "dẫm chân" các lực lượng an inh chính phủ và làm trệch hướng nhiều nguồn tin tối cần thiết. Người dân Afghanistan lên án nhân viên an ninh tư nhân hốc hách và lạm dụng quyền hạn.

Các công ty an ninh tư nhân ở Afghanistan phục vụ các lực lượng của Mỹ và NATO, Lầu Năm Góc, phái bộ Liên Hợp Quốc, các tổ chức viện trợ và phi chính phủ, các đại sứ quán và các cơ quan thông tin đại chúng phương Tây.

Khoảng 26.000 nhân viên an ninh tư nhân đăng ký hoạt động tại Afghanistan, nhưng các chuyên gia ước tính con số thực có thể lên đến 40.000 người.

