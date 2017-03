Ai làm đẹp cho các Tổng thống Mỹ?

Martin Greenfield, một thợ may ở Brooklyn, New York, người chuyên may đo cho các nhân vật giàu có và nổi tiếng, đã hành nghề suốt nhiều thập niên. Các khách hàng của ông tới từ nhiều lĩnh vực như ca nhạc, thể thao và chính trường.

Tuy nhiên, cuộc đời của ông Greenfield không phải lúc nào cũng suôn xẻ. Thế giới của ông đã đảo lộn khi bị Đức Quốc xã đưa tới trại tập trung Auschwitz trong thời kỳ tàn sát người Do Thái vào năm 1943.

Trên thực tế, chiếc áo sơ mi đầu tiên mà ông khâu vá là của một lính gác SS, người đã trao nó cho ông để giặt giũ.



Ông Greenfield, hiện đã 84 tuổi, nói với báo Washington Post: 'Tôi không biết giặt cái áo đó như thế nào - chúng tôi thường có người giúp việc. Và tôi đã làm hỏng cổ áo của ông ta...Ban đầu, viên lính gác đó đánh tôi và rồi trao cho tôi cái áo"

Dùng kỹ năng khâu vá và sửa chiếc áo cho vừa với mình, ông Greenfield dùng chiếc áo như một biểu tượng về uy tín, và thường mặc nó trong tù. Sau đó, ông Greenfield được chuyển tới trại Buchenwald trước khi được quân đồng minh trả tự do.

Khi tới Mỹ vào năm 1947, ông Greenfield mới 19 tuổi và hiện nay người thợ may này chứng tỏ ông không có ý định nghỉ hưu sớm. Theo báo Washington Post, giá một bộ comple được bán tại cửa hàng của ông Greenfield có giá từ 1.800 tới 2.700 USD.

Trước đây, những khách hàng lớn của ông Greenfield là các nhân vật nổi tiếng của Mỹ, gồm cả Paul Newman và Michael Jackson. Tuy nhiên, có lẽ không cái tên nào lớn hơn Tổng thống Mỹ.

Là thợ may trẻ vào những năm 1950, chủ của ông Greenfield đã ưu tiên cho ông may đo cho Tổng thống Dwight D. Eisenhower. Đó là Tổng thống đầu tiên mà ông Greenfield may đo trang phục cho nhưng không phải là vị Tổng thống cuối cùng được ông làm đẹp. Tổng thống Lyndon B. Johnson, Gerald Ford và Bill Clinton đều mua comple tại cửa hàng của người thợ may này, báo Brooklyn Daily Eagle cho biết.

Ông Greenfield cũng có hẹn với Tổng thống George W. Bush tại Nhà Trắng vào ngày 11/9/2001 - cuộc gặp sau đó được hoãn do các vụ tấn công khủng bố vào Mỹ.

Tổng thống Obama có lẽ cũng là một trong những khách hàng của ông Greenfield song người thợ may này không nói như vậy vì nguyên tắc cá nhân của ông là không nói về khách hàng trừ khi khách hàng nói về ông trước.

Các khách hàng nổi danh khác của người thợ may tài ba này là Tướng Colin Powell, Thượng nghị sĩ Bob Dole và Thị trưởng New York Michael Bloomberg.

Theo Hoài Linh (VNN / DailyMail)