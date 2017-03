Al-Qaeda tiếp tục đe dọa sẽ báo thù cho bin Laden

Tuyên bố trên trang mạng của Trung tâm truyền thông Al-Fajr ngày 10/5/2011, Al Qaeda cảnh báo rằng người Mỹ sẽ "phải trả giá" cho quyết định của Tổng thống Obama. Trang web chuyên đăng tải các thông điệp của Al Qaeda tuyên bố "vụ ám sát bin Laden là một sai lầm lớn" và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã "mang thảm họa tới cho người Mỹ."

Trong khi đó, mười ngày sau cái chết của bin Laden, các con trai của trùm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới này đã quyết định phá vỡ sự im lặng khi lên án hành động "giết người tùy tiện" của Mỹ và nghi lễ hải táng sau đó.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trong một thông cáo gửi cho tờ Thời báo New York của Mỹ ngày 10/5/2011, các con trai bin Laden chất vấn tại sao cha của họ không bị bắt và xét xử tại một tòa án để sự thật được công khai với tất cả mọi người trên thế giới. Thông cáo tuyên bố "việc giết hại tùy tiện (Osama bin Laden) không phải là một giải pháp cho các vấn đề chính trị."

Đồng thời tuyên bố trên trang web của tổ chức thánh chiến Hồi giáo, các con trai bin Laden lên án "sứ mệnh vô đạo đức" mà đội đặc nhiệm của hải quân Mỹ thực hiện theo lệnh của Tổng thống Obama đã "tước đoạt mọi quyền tự vệ của gia đình họ". bin Laden đã bị đội đặc nhiệm Mỹ bắn chết ngày 1/5/2011 trong một ngôi nhà nằm ở khu vực ngoại ô thủ đô Islamabad của Pakistan, nơi trùm khủng bố ẩn náu suốt 5 năm qua.

Các tuyên bố trên dường như được chuẩn bị theo chỉ đạo của Omar bin Laden, một trong những người con của thủ lĩnh Al Qaeda. Omar kêu gọi chính quyền Pakistan phóng thích ba người vợ và các con của thủ lĩnh Al-Qaeda. Một tuyên bố ngắn hơn cho rằng "gia đình họ đã bị xúc phạm và làm nhục vì hành động thả thi thể bin Laden xuống biển...."

Washington đang tìm cách thẩm vấn các quả phụ của bin Laden với hy vọng biết chi tiết hơn về mạng lưới Al Qaeda và các nhánh của tổ chức khủng bố khét tiếng này cũng như những năm cuối đời của bin Laden. Trong lúc mối quan hệ chủ chốt Mỹ-Pakistan đang căng thẳng nghiêm trọng, Nhà Trắng kêu gọi Islamabad giảm bớt mối ngờ vực ngày càng tăng bằng cách chấp thuận để các nhà điều tra của Mỹ tiếp cận với những người phụ nữ này.

Phía Pakistan cho biết họ đã nhận được yêu cầu không chính thức (của Mỹ) để tiếp cận các bà vợ của bin Laden. Tuy nhiên, một quan chức Pakistan chỉ tuyên bố ngắn gọn rằng gia đình của bin Laden đang được bảo vệ.

Trong khi đó, tờ Thời báo New York đưa tin các thành viên của đội đặc nhiệm SEAL khi thực hiện chiến dịch tiễu trừ bin Laden đã được phép nổ súng vào lực lượng cảnh sát và quân đội Pakistan trong trường hợp cần thiết.

Báo này cho biết Tổng thống Obama đã tính đến khả năng xảy ra đụng độ với quân đội Pakistan trước khi bắt đầu chiến dịch trên, do đó đã điều thêm 2 chiếc trực thăng để bảo vệ đội đặc nhiệm. Tuy nhiên, Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani đã bác bỏ những cáo buộc "ngớ ngẩn" (của Mỹ) cho rằng sự đồng lõa hoặc kém cỏi của một bộ phận trong lực lượng an ninh Pakistan mới có thể cho phép bin Laden lẩn trốn suốt nhiều năm trong một biệt thự chỉ cách Islamabad 2 giờ xe chạy. Ông Gilani cũng cam kết sẽ điều tra đầy đủ về những sai sót của lực lượng an ninh, tình báo.

Tuy nhiên, tờ "Người bảo vệ" của Anh ngày 10/5/2011 cho biết cách đây gần một thập kỷ, phía Pakistan đã cho phép lực lượng Mỹ tiến hành một cuộc tấn công đơn phương (trên đất Pakistan) nếu Washington biết được nơi bin Laden ẩn náu.

Theo một thỏa thuận giữa các tổng thống của Pakistan và Mỹ khi đó là Pervez Musharraf và George W. Bush, Pakistan sẽ ra phản ứng gay gắt đối với cuộc tấn công bất ngờ của Mỹ sau khi nó xảy ra. Song thông tin này đã lập tức bị người phát ngôn của chính đảng do ông Musaráp sáng lập bác bỏ, cho rằng "tất cả những chuyện này là lố bịch."

Liên quan đến vụ tiêu diệt bin Laden, ngày 10/5/2011, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã thông báo với Ủy ban Tình báo và Ủy ban Quân lực của Thượng viện Mỹ rằng các thành viên của hai ủy ban này có thể xem những bức ảnh khám nghiệm tử thi của bin Laden nếu họ muốn.

Theo TTXVN/Vietnam+