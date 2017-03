Ám ảnh của bóng ma khủng bố

Tại Afghanistan, 2010 là năm chết chóc nhất tính từ đầu cuộc chiến chống khủng bố năm 2001. Liên quân mất hơn 700 binh sĩ. Taliban đã mở rộng địa bàn ra những vùng lâu nay yên ổn. Một năm trước, Tổng thống Obama tuyên bố tháng 7-2011 sẽ rút quân khỏi Afghanistan. Dù vậy, trong chuyến thăm binh sĩ Mỹ tại Afghanistan ngày 5-12, ông phải thừa nhận chiến lược chống nổi dậy của Mỹ ở Afghanistan tiến bộ rất chậm. Hồi tháng 7, ông đã phải thay tướng trên chiến trường Afghanistan.

Tại Pakistan, trong năm có gần 1.600 người chết trong các vụ tấn công khủng bố và chống khủng bố. 41 vụ đánh bom tự sát trong năm đã nâng số người chết vượt trên 700 và số người bị thương khoảng 2.000. Chiến sự vẫn diễn ra tại các vùng bộ tộc. Theo Đài Phát thanh RTL của Pháp, trùm khủng bố Bin Laden có lẽ đã phát tán sáu băng ghi âm trong năm 2010 từ Pakistan. Tổng Tham mưu trưởng liên quân Mike Mullen nhận định Taliban ở Pakistan đã thiết lập được quan hệ chiến lược với Al-Qaeda.

Các tổ chức khủng bố đã xâm nhập nhiều vùng đất mới ở Đông Nam Á, bán đảo Ả rập, vùng Sừng châu Phi và sa mạc Sahara. Tổ chức Al-Qaeda vì Bắc Phi Hồi giáo đã tổ chức vụ bắt cóc nghiêm trọng nhất trong năm vào ngày 15-9 với bảy con tin ở Niger. Tại Yemen, ảnh hưởng của các tổ chức Hồi giáo cực đoan đang bành trướng. Theo Tân Hoa xã (Trung Quốc), ở miền Đông châu Phi, cuộc chiến chống khủng bố đã chuyển sang giai đoạn mới với hai vụ đánh bom tại Kampala (Uganda) ngày 11-7. Đây là lần đầu tiên tổ chức khủng bố Al-Shabaab ở Somalia tấn công xuyên biên giới. Bảy nước châu Phi đã phải mở hội nghị và 4/7 nước đã nhất trí lập bộ chỉ huy chung chống khủng bố ở Algeria với số quân dự kiến 25.000 người (75.000 quân vào năm 2012).

Từ các hang ổ trên, bọn khủng bố đã tiến hành hàng loạt âm mưu ở châu Âu và Mỹ. Bom từ Yemen giấu trong máy in đã được đưa lên máy bay bay sang Mỹ. Âm mưu đánh bom quảng trường Times Square ở New York cũng từ Yemen mà ra. Tại Ý, bom thư đã phát nổ ở hai đại sứ quán Chile và Thụy Sĩ. Bom cũng đã nổ ở Stockholm (Thụy Điển) và Copenhague (Đan Mạch). Tại Anh, tòa án vừa kết án bốn bị cáo về tội âm mưu khủng bố.Cuối năm 2010, mức cảnh báo khủng bố ngày càng gia tăng. Và năm 2011 sẽ trở thành năm cần cảnh giác bởi năm này đánh dấu 10 năm Trung tâm Thương mại thế giới ở New York bị tấn công.

HOÀNG DUY