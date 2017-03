Ấn Độ tố Pakistan tấn công hơn 50 đồn biên phòng

Ấn Độ cáo buộc Pakistan vi phạm lệnh ngừng bắn nghiêm trọng. (Nguồn: Reuters)

Phát ngôn viên Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ, Vinod Yadav cho biết các vụ tấn công xảy ra vào đêm 22/10 tại phía Nam Kashmir sau khi Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ đi thăm khu vực này để đánh giá tình hình an ninh.



Binh sỹ Ấn Độ đã bắn trả, song một lính gác đã thiệt mạng và sáu người bị thương do một quả đạn pháo bắn vào đồn Arnia ở khu vực Jammu.



Theo cảnh sát địa phương Rajesh Kumar của Ấn Độ, ít nhất 100 dân thường được sơ tán khỏi các ngôi làng ở gần biên giới tại Arnia và Ramgarh. Hàng trăm người khác phải ẩn náu qua đêm tại các lán trại của chính phủ để tránh đạn./.