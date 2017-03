Án mạng bất thường của một người Mỹ tại Singapore

Đại sứ quán Mỹ im lặng

48 giờ đồng hồ sau khi đặt chân đến Singapore, gia đình Todd bước vào sở chỉ huy cảnh sát Singapore. Có một nhân viên của đại sứ quán Mỹ đang đợi họ và khuyên ông Rick Todd không nên che giấu bất cứ điều gì. Ông Rick đã kể về những nỗi lo sợ của Shane khi anh cảm thấy không an toàn cho bản thân và nỗi quan ngại của Shane về những hành động có thể gây hại đến an ninh nước Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ đã từ chối đề cập vụ án này với tạp chí Financial Times. Đại sứ quán Mỹ tại Singapore chỉ đăng tải một thông cáo bày tỏ “sự thông cảm sâu sắc” đối với gia đình và đề nghị chuyển các nghi vấn cho phía Singapore giải quyết.