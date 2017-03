An ninh Đông Á và bài học Hàn Quốc

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates (giữa) bắt tay đồng nghiệp Hàn Quốc Kim Tae Young (trái) và Toshimi Kitazawa của Nhật tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore - Ảnh: Reuters

Năm nay, cuộc khủng hoảng từ vụ nổ chìm tàu Cheonan là vấn đề mới tại diễn đàn bên cạnh vấn đề muôn thuở là an ninh Đông Á, trong đó có an ninh trên Thái Bình Dương.

Liên minh như thế nào?

Về vấn đề Triều Tiên, có thể tạm yên tâm với trấn an “sẽ không có chiến tranh” của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak. Tất nhiên còn cần một đảm bảo nữa từ phía Bình Nhưỡng. Trong khi đó, vấn đề an ninh Đông Á gay cấn hơn năm ngoái: một bên đả phá các hình thái liên minh, một bên chủ trương tiếp tục các liên minh hợp tác quân sự đó.

Tổng tham mưu phó quân đội Trung Quốc Mã Hiểu Thiên nhấn mạnh: “Trong lịch sử, chúng ta đã thấy nhiều thí dụ về sự mưu tìm an ninh qua việc thành lập các liên minh và về sự đối đầu giữa các liên minh đó. Các liên minh quân sự “độc quyền” đó đã lỗi thời, chẳng giúp ích gì cho việc xây dựng niềm tin, mà còn thêm nguy hiểm...” (1). Và ông nêu thí dụ việc Mỹ cứ bán vũ khí cho Đài Loan.

Không khó hiểu việc ông Mã Hiểu Thiên đả phá các liên minh quân sự vốn là nền tảng quốc phòng của Mỹ từ hơn 60 năm qua. Ngay trước khi ông đăng đàn, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates đã giải thích: “Mỹ có trách nhiệm với thân hữu và đồng minh của mình, sẽ không rút các cam kết lâu dài của mình ở đây. Trái lại, chúng tôi sẽ còn tiếp tục đào sâu các liên minh đó và mở rộng các quan hệ đối tác”. Có hai từ khóa trong phát biểu này:

- “Đồng minh và liên minh”, tỉ như các hiệp ước phòng thủ hỗ tương với Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... tạo thành chu vi phòng thủ của nước Mỹ từ thời tổng thống Truman. Năm 1950, sau khi ông này tuyên bố “Hàn Quốc không nằm trong chu vi phòng thủ của Mỹ”, chiến tranh đã nổ ra và ông Truman phải “nói lại”. Bảo vệ đồng minh chính là bảo vệ nước Mỹ từ xa.

- “Thân hữu, đối tác” mang ý nghĩa cam kết nhẹ hơn, nhưng không loại trừ sẽ có thể biến thành “đồng minh, liên minh”.

Có thể thấy một bên không (chưa) có đồng minh nào dưới trướng, một bên thì đầy, và đó là những đầu mối dẫn đến đối kháng bằng vũ lực như cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950, cuộc đọ pháo Kim Môn - Mã Tổ trên eo biển Đài Loan cuối thập niên 1950. Giờ đây, tình hình khác trước. Trung Quốc đã là một cường quốc nổi lên (từ của ông Gates), không dễ gì ra tay quân sự như trước. Như vậy, Mỹ mong muốn cục diện sẽ giải quyết như thế nào? Ông Robert Gates nêu rõ: “...Một trật tự quốc tế dựa trên thượng tôn pháp luật; thông thương toàn thể trên biển, trên không, không gian tin học; giải quyết xung đột mà không sử dụng vũ lực”.

Khi ông Gates kêu gọi “thượng tôn pháp luật”, “không sử dụng vũ lực”... cũng là ám chỉ đến điều mà chính ông Mã Hiểu Thiên trong diễn văn của mình sau đó đã tự bạch: “Hiện nay, một số người vẫn còn xem sự phát triển của Trung Quốc với đầy nghi ngờ, sợ rằng Trung Quốc sẽ bành trướng và bá quyền...”. Thật ra, cũng có lý do để sự e ngại đó tiếp tục khi mà, cũng theo lời ông Mã Hiểu Thiên, “Trung Quốc phải hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước trong khi vẫn còn sự hậu thuẫn cho các lực lượng ly khai...”. Điều gì là “thiêng liêng” đối với Trung Quốc lại là “sống còn” đối với người khác.

Cũng thế, khi ông Mã Hiểu Thiên tuyên cáo: “Trung Quốc cần một môi trường quốc tế an bình, ổn định, hài hòa và hợp tác. Lực lượng quốc phòng Trung Quốc chịu trách nhiệm đảm bảo sự phát triển an bình và lâu dài của đất nước. Nay khi Trung Quốc trở nên hùng cường và phát triển hơn, lực lượng ấy càng có khả năng và quyết tâm hơn...”. Câu hỏi đặt ra là: môi trường an bình hợp tác đó có là “một chiều” từ một trung tâm nào đó hay không?

Đây là một câu hỏi mà các bộ trưởng quốc phòng Indonesia, Malaysia, Singapore, Việt Nam... đã hẹn sẽ cùng tìm câu trả lời bước đầu ở Hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM-Plus) vào cuối năm nay tại Hà Nội.

Hàn Quốc tài trợ dạy nghề và giáo dục

Cũng tại Đối thoại Shangri-La, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đã đưa ra một thông điệp hàm chứa một bài học phát triển. Đầu tiên là ký ức về xuất thân của mình mà ông kể lại với cử tọa, trong đó có bộ trưởng quốc phòng nhiều nước: “Tổng thống Hàn Quốc nay đứng trước mặt quý vị ngày nào là một đứa bé trai đứng xếp hàng chờ nhận quần áo cũ của các nhà truyền đạo nước ngoài ban phát”.

Rõ ràng người đàn ông 69 tuổi này vẫn chưa quên cuộc chiến tranh Triều Tiên 60 năm trước. Có nhiều cách hoài niệm chiến tranh: hoặc ngất ngây với chiến thắng hoặc ôm nỗi tủi nhục chiến bại đến chết. Ông Lee không hoài niệm theo hai cách đó. Ông nhớ như in những ngày đất nước ông “khố rách áo ôm”.

Càng nhớ chuyện xưa, ông càng tự hào chuyện nay: “Chúng tôi từng là một trong những nước nghèo nhất thế giới, GDP/đầu người chỉ 40 USD, nay là 20.000 USD. Tháng 12 năm ngoái, Hàn Quốc trở thành thành viên chính thức Hội đồng viện trợ phát triển của OECD (Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế). Chỉ trong một thế hệ, Hàn Quốc từ một nước đi xin trở thành một nước đi cho”.

Là lãnh đạo của một nước nay gia nhập hàng ngũ các nước viện trợ của thế giới, ông Lee cho thấy ông rất hiểu thế nào là cái “đạo lý” trong việc ngửa tay ăn xin và đi giúp thiên hạ: “Tôi từng hưởng nhờ lòng thương hại của người khác, nên nay tôi hiểu hơn ai hết cần phải giúp đỡ người khác đang thiếu thốn những gì”.

“Cho cái gì?” là một vấn đề đặt ra cho các nước tài trợ, mà trong thực tế chính là các nước chủ nợ. Không ít chủ nợ bị lên án là xâm lược kiểu mới.

Trong thập niên 1980, Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) từng bị lên án đã “giúp” một số nước châu Mỹ đi đến chỗ khánh tận. Đến cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, IMF bị trách là “cho vay cắt cổ” Thái Lan, Malaysia và Indonesia... trong các gói “cho vay giải cứu”! Đặc biệt, ở nhiều nước khác, WB “bị trách” về tác động xã hội và môi trường của các dự án cơ sở hạ tầng và nhất là về tính đạo đức liên quan việc cấp vốn cho các dự án ấy” (2).

Bài học nhãn tiền về vấn nạn “vay và đi vay” ấy không xa xôi. Trong số các nước G-20 vừa họp tại Busan (Hàn Quốc), Indonesia là nước vẫn chưa biết trả nợ đến bao giờ và làm sao giải quyết được nạn tham nhũng phát sinh và phát triển từ quá trình lấy vay nợ làm chính sách quốc gia của những người tiền nhiệm đương kim Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono.

Hậu quả của quá trình vay nợ đó là năm 1998, một năm sau cuộc khủng hoảng, phân nửa dân số Indonesia (tổng dân số 204 triệu người) rơi xuống dưới ngưỡng nghèo đói quốc tế (lúc đó là 0,5 USD/ngày, nay là 2 USD/ngày) (3). Một mức sống mà một tác giả so sánh rất hình tượng như sau: “Nếu là những con bò cái đang được nuôi ở châu Âu, họ sẽ được ăn 2,2 USD/ngày!” (4).

Trong thông điệp chủ nợ đầu tiên của mình, Tổng thống Lee loan báo chính sách tài trợ của Hàn Quốc như sau: “Sẽ cấp vốn cho các chương trình dạy nghề và giáo dục để giúp các nước đang phát triển có thể phát triển kinh tế lâu dài”. Tại sao Hàn Quốc sẽ tập trung tài trợ dạy nghề và giáo dục thay vì công trình xây dựng?

Đó là do lý lẽ của một nước “tay trắng đi lên”: học nghề cùng với học chữ chính là những ưu tiên giáo dục quốc gia để mỗi năm có thêm 1 triệu người có tay nghề tham gia sản xuất, làm ăn, thay vì có thêm 1 triệu “tân thất nghiệp”. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Hàn Quốc đã khởi sự từ lộ trình này.

Kinh nghiệm phát triển mà Tổng thống Lee Myung Bak nêu ra tại Singapore có đủ hữu lý để noi gương? Sau chiến tranh, nước nào cũng cần vay nợ. Vấn đề là: lấy vay nợ làm kỷ lục hay lấy chữ “nợ” làm cái roi thức tỉnh như cậu bé Lee Myung Bak ngày nào xếp hàng chờ lãnh quần áo cũ?

