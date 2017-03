An ninh mạng - chuyện cũ và mới

Bộ Quốc phòng nhấn mạnh vụ xâm nhập này nằm trong khuôn khổ chiến dịch gián điệp do Trung Quốc tiến hành nhiều năm nay đối với các ngành công nghiệp quốc phòng và các cơ quan chính phủ Mỹ.

Dựa theo báo cáo mật của hội đồng Khoa học quốc phòng, báo Washington Post cho biết các chương trình vũ khí bị tin tặc đánh cắp thông tin có liên quan đến các vũ khí tuyệt mật của Mỹ. Dù vậy, có vẻ như Lầu Năm Góc đã cố giảm thiểu mức độ.

Theo Reuters, người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little tuyên bố vấn đề xâm nhập của tin tặc Trung Quốc không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến năng lực quân sự của Mỹ. Tập đoàn Lockheed Martin (nghiên cứu chương trình máy bay F-35) tuyên bố đã đầu tư đáng kể cho công tác an ninh mạng và khẳng định hệ thống mạng vẫn an toàn.

Trong khi đó, các chuyên gia đánh giá báo Washington Post đã tiết lộ một vụ gián điệp công nghiệp vũ khí lớn nhất từ sau chiến tranh lạnh. Báo Le Figaro (Pháp) nhận định thông tin này như gáo nước lạnh dội vào cuộc hội đàm giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ diễn ra trong một tuần nữa ở California, vào thời điểm mà Nhà Trắng vừa thể hiện hy vọng về mối quan hệ mang tính chất cá nhân hơn và hiệu quả hơn giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Caitlin Hayden thông báo vấn đề an ninh mạng sẽ là chủ đề trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình cùng với các chủ đề về tình hình ổn định ở châu Á, Triều Tiên và biến đổi khí hậu.

Trên báo New York Times, một quan chức Lầu Năm Góc ngán ngẩm: “Thật là điên. Trung Quốc đã tiết kiệm được nhiều tỉ USD trong chiến đấu cùng với 25 năm nghiên cứu và phát triển”. Chuyên gia James Lewis ở Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở Mỹ (CSIS) nhận định: “Giữa năm 1999 và 2009, Mỹ để cửa mở thoải mái cho gián điệp Trung Quốc”.

Thời gian qua, Mỹ đã nghi ngờ Tập đoàn viễn thông đa quốc gia Hoa Vi của Trung Quốc tổ chức gián điệp tin học trên quy mô lớn với sự đồng lõa của quân đội Trung Quốc. Nhiều nước như Úc và Canada đã cấm Hoa Vi tham dự đấu thầu các mạng viễn thông và Internet.

Tuy nhiên, ngày 28-5, ông John Suffolk, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc bảo mật toàn cầu của Hoa Vi, đã phát biểu mang đầy tính chất khiêu khích trên báo Financial Review của Úc. Ông cho rằng gián điệp công nghiệp là nghề xưa như Trái đất và chính phủ nước nào cũng thực hiện. Ông nói: “Tôi không nghĩ rằng ai đó sẽ ngạc nhiên khi một chính phủ nào đó cố đánh cắp thông tin của một chính phủ khác”.

H.DUY