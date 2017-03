Ẩn ý sau hợp tác học thuật Trung-Đài về biển Đông

Xu hướng xích lại gần nhau giữa hai bờ eo biển Đài Loan trong thời gian gần đây ngày càng rõ nét, tuy nhiên vẫn khó vượt qua giới hạn vì một số lý do. Ít gây tranh cãi đôi bên và xây dựng sự hợp tác, trong thời điểm hiện nay, không gì thuận lợi hơn là giữa giới học giả với nhau, hơn thế nữa hợp tác trong một vấn đề mà cả Trung Quốc (TQ) và Đài Loan đều quan tâm: vấn đề biển Đông.

Bất hòa vì những khác biệt

Tại Viện Nghiên cứu Nam Hải một trong những cơ quan nghiên cứu nhà nước hàng đầu TQ về biển Đông. trong buổi họp báo ngày 23-10, Viện trưởng Ngô Sĩ Tồn đã cho biết mục đích của dự án hợp tác là nhằm tìm kiếm “những cơ sở pháp lý” cho đường lưỡi bò, theo dự tính, cuộc nghiên cứu này sẽ được thực hiện trong vòng một năm.

Quan hệ giữa Đài Loan và TQ vốn không bao giờ hòa dịu. Sự căng thẳng giữa hai bên khởi nguồn từ cuộc nội chiến Quốc - Cộng khi Tưởng Giới Thạch bại trận phải tháo chạy ra đảo Đài Loan. Kể từ đó, Đài Loan trở thành một vùng lãnh thổ hoạt động độc lập với một chính phủ riêng biệt, một chính sách đối ngoại riêng biệt cùng một quân đội được Mỹ hỗ trợ.

Cho đến nay Bắc Kinh vẫn luôn coi Đài Loan như một bộ phận không thể rách rời, là một trong những “lợi ích cốt lõi” của TQ, bên cạnh Tây Tạng và Tân Cương. Trong khi đó, Đài Loan dựa vào mối quan hệ đồng minh vững chắc với Mỹ để xây dựng một nền kinh tế từng được xếp vào một trong bốn con hổ châu Á, cùng với những thiết chế dân chủ tồn tại hơn 60 năm nay.

Sự khác biệt vừa kể tạo thành hàng rào ngăn chặn sự tái thống nhất giữa Đài Loan với một TQ hùng mạnh hơn.

Tàu hải giám TQ được lệnh bảo vệ cả ngư dân Đài Loan.

Nối kết bằng sợi dây kinh tế

Kể từ khi Mã Anh Cửu đắc cử vào chức vụ lãnh đạo Đài Loan, mối quan hệ giữa hai bờ eo biển có phần hòa dịu hơn. Sau khi tái đắc cử vào tháng 1-2012, ông Mã cho biết quan hệ với TQ sẽ “hòa bình hơn, tin cậy nhau nhiều hơn và rủi ro xảy ra xung đột sẽ ít đi”. Đúng là như vậy, trước hình ảnh một TQ trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Đài Bắc ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc tạo lập quan hệ hữu hảo với Bắc Kinh.

Bên cạnh đó, các vấn đề về an ninh năng lượng và an ninh hàng hải cũng đóng một vai trò sống còn đối với Đài Loan trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng ì ạch trong thời điểm hiện nay. Khác với TQ có thể tự túc được 80% nguồn năng lượng cho phát triển kinh tế, Đài Loan chỉ có thể tự chủ được vỏn vẹn 0,6%. Vấn đề an ninh năng lượng lại càng trở nên quan trọng khi phần lớn lượng dầu khí nhập khẩu của Đài Bắc từ vùng Vịnh, Tây Phi và từ chính TQ đại lục đều vận chuyển thông qua biển Đông. Trong khi đó, các nguồn năng lượng thay thế khác như hạt nhân bị cản trở bởi yếu tố an toàn, còn các dạng năng lượng tái tạo khác thì vẫn còn lẩn quẩn xung quanh hai chữ tiềm năng.

Có thể thấy kinh tế trở thành tác nhân khá hiệu quả trong việc nối kết mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan, tuy nhiên những nhân tố rủi ro vẫn có thể bất ngờ xảy đến trong hợp tác kinh doanh và tranh cãi vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Có hay không một liên minh chính trị-quân sự?

Quan hệ chính trị giữa Đài Bắc và Bắc Kinh thực ra chỉ ấm lên trong thời gian gần đây. Còn trước đó, dưới thời kỳ tiền nhiệm của ông Trần Thủy Biển (2000-2008), Trung-Đài dường như không đạt được bất cứ bước tiến chính trị nào. Mặc dù trong giai đoạn mới đắc cử vào năm 2000, Trần Thủy Biển đã tỏ thái độ mềm mỏng và hòa dịu hơn nhưng ngay sau khi tái đắc cử vào năm 2004, ông đã kích thích sự phát triển của một “bản sắc Đài Loan”, mặc cho Bắc Kinh lớn tiếng phản đối. Sau đó, quan hệ thương mại Trung-Đài được giảm nhiệt, tạo cơ sở cho TQ hy vọng có thể chơi ván cờ kinh tế để giải quyết vấn đề Đài Loan. Nhưng sự quyết đoán trong các quan điểm chính trị của Trần Thủy Biển đã khiến Bắc Kinh thay đổi chiến lược đối thoại. Khi Bắc Kinh hiểu rằng không thể nào đe dọa hay can thiệp vào nội tình Đài Bắc, giới lãnh đạo Trung Nam Hải đành đặt vấn đề Đài Loan ra khỏi những ưu tiên chính trị hàng đầu, quay lại với chính sách “cô lập Đài Loan” và đặt quân đội vào tư thế sẵn sàng nã đạn nếu xảy ra bất trắc ngoài dự liệu.

Chỉ sau khi ông Mã Anh Cửu lên cầm quyền năm 2009, quan hệ Trung-Đài mới được cải thiện mạnh mẽ, một phần nhờ vào hợp tác kinh tế, phần khác là do cách tiếp cận linh hoạt với vấn đề “một TQ” cùng chính sách “ba không”: không độc lập, không tái thống nhất và không sử dụng vũ lực. Từ đó hạn chế bất đồng về quan điểm và đạt được sự thống nhất về một vài vấn đề chính trị khác như vấn đề biển Đông.

Tuy nhiên, khả năng hình thành một liên minh quân sự-chính trị giữa Bắc Kinh và Đài Bắc tại biển Đông lại là điều khó có thể xảy ra, vì hai lý do. Thứ nhất: Đài Bắc không thực sự tin tưởng vào Bắc Kinh và người dân Đài Loan không muốn tái thống nhất với TQ. Trưng cầu dân ý trong nhiệm kỳ hai của Trần Thủy Biển và nhiệm kỳ của Mã Anh Cửu gần đây đều cho thấy rằng phần lớn người dân Đài Loan muốn giữ nguyên hiện trạng chính trị và chỉ hợp tác với TQ về mặt kinh tế. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, việc thành lập liên minh quân sự-chính trị với TQ có thể sẽ tạo cơ hội để đại lục từng bước thôn tính Đài Loan. Chưa kể là chính sách ủng hộ “một TQ” và “thân thiết hơn” với đại lục của ông Mã Anh Cửu đang bị Đảng DPP đối lập chỉ trích.

Thứ hai: Sức ép từ bên ngoài cũng cản trở việc hình thành liên minh này khi Mỹ không muốn Đài Loan và TQ bắt tay với nhau tại biển Đông, mặc dù Mỹ ủng hộ việc cải thiện quan hệ Trung-Đài. Washington và Bắc Kinh hiện nay gần như nằm ở hai phía đối đầu trong vấn đề biển Đông, nếu Đài Loan liên minh với TQ thì chẳng khác nào phủ nhận lợi ích của Mỹ ở biển Đông. Điều đó hoàn toàn không có lợi trong quan hệ giữa Đài Loan với Mỹ, vốn là mối quan hệ nền tảng và quan trọng nhất của chính phủ Đài Bắc.

Hợp tác học thuật: Phương tiện hay cứu cánh?

Sự hợp tác giữa giới học giả hai nước, do đó có thể sẽ mở ra một kênh hợp tác mới ít tranh cãi nhưng hiệu quả hơn. Theo nhận định của Dean Cheng, chuyên gia về biển Đông tại Quỹ Heritage (Mỹ): Một mặt, Bắc Kinh muốn đẩy mạnh quá trình tìm đồng thuận (thậm chí đi xa hơn là hậu thuẫn) về tuyên bố chủ quyền của họ đối với đường lưỡi bò, với quan điểm “bất luận thế nào đi nữa, chủ quyền cũng thuộc người TQ” nhằm lôi kéo Đài Bắc tham gia. Mặt khác, với sự hợp tác của một số học giả Đài Loan có uy tín nhất định về mặt học thuật quốc tế, Bắc Kinh sẽ thủ lợi khi nắm trong tay những cơ sở pháp lý để biện minh cho tuyên bố chủ quyền trên biển Đông.

“Hợp tác học thuật” là phương tiện nhằm làm giảm các rào cản mâu thuẫn giữa hai bên để có thể tiến tới một liên minh, là cứu cánh theo nghĩa xây dựng cho được hồ sơ pháp lý - bởi vì cho đến nay những lập luận pháp lý của Bắc Kinh hoàn toàn không vững chắc.

Việc “đứng chung một chiến tuyến” giữa TQ và Đài Loan rõ ràng đang đặt ra nhiều câu hỏi mang tính chiến lược mà các nước ASEAN liên quan đến vấn đề tranh chấp biển Đông, trong đó đặc biệt là Việt Nam, cần suy nghĩ để tìm câu trả lời.

VŨ THÀNH CÔNG - NGUYỄN THẾ PHƯƠNG