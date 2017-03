Ảnh chiến sự đoạt giải năm 2009

Ban tổ chức cuộc thi Army Photographic Competition 2009 tại Anh vừa công bố danh sách những người thắng cuộc và lễ trao giải được tổ chức tại Bảo tàng chiến tranh ở London hôm nay.



Ảnh đẹp chung cuộc: Downtime, tác giả hạ sĩ Mike O'Neill.

Một binh lính thuộc binh đoàn Light Dragoons của Anh tranh thủ nghi ngơi giữa các trận đánh trong chiến dịch Panther's Claw ở Afghanistan







Ảnh chiến dịch đẹp nhất, hạng chuyên nghiệp: Panther's Claw của trung sĩ Dan Harmer.

Các chiến sĩ nhằm bắn quân phiến loạn trong chiến dịch Panther's Claw gay cấn ở Helmand, Afghanistan.



Ảnh chiến dịch đẹp nhất, hạng nghiệp dư, giải nhì: Motar Tappa, tác giả Hubbard.

Các chiến sĩ vận hành khẩu súng cối 60 mm tại Tappa Parang, Afghanistan





Ảnh vũ trang đẹp nhất, hạng chuyên nghiệp: Door Gunner của trung úy Rick Dawson.

Ảnh vũ trang đẹp nhất, hạng nghiệp dư

Op Barma



Ảnh vũ trang đẹp nhất, hạng nghiệp dư, giải nhì

Work Horse

của trung úy Granell.của đại úy Tom McShane

Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của năm: trung sĩ Ian Forsyth.

Trong bức ảnh mang tên Sniper, một lính bắn tỉa ngụy trang sử dụng khẩu súng trường Nemesis 50 li.

Old and New



Nhiếp ảnh gia nghiệp dư của năm, giải nhì

Compound searching at Wishton.



Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của năm, giải nhì

Sacrifice

Trong bức ảnh mang tên, các cựu chiến binh trong chiến dịch Normandy quay trở lại mảnh đất để kỷ niệm 65 năm ngày diễn ra sự kiện: Đại úy Mazzei với tác phẩm: hạ sĩ Rupert Frere với tác phẩm

Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của năm, giải nhì: hạ sĩ Rupert Frere.

Trong bức ảnh mang tên The Morning After, binh nhì John Mitchell nghỉ ngơi vào lúc sáng sớm sau khi đi tuần vào ban đêm.





Trong bức ảnh mang tên Poppy Patrol, các binh lính đi tuần qua một cánh đồng hoa anh túc tại thung lũng Gareshk, Helmand, Afghanistan.

Trong bức ảnh mang tên Business as Usual, một người dân Afghanistan thực hiện công việc thường ngày của mình trong khi các bính linh đi tuần.





Theo Diệu Minh ( VNE)