Ảnh sốc dân New York lục thùng rác tìm đồ ăn

Những hình ảnh gây sốc ghi lại cảnh các nhóm dân đào bới trong đống rác ở ngoài một siêu thị Key Food tại Avenue A và đường East 4th tại East Village hôm nay.

Nhiều gia đình, cả già lẫn trẻ leo lên đống rác để tìm kiếm xem có gì có thể ăn không. Theo các phóng viên NBC tại New York, những người chứng kiến cảnh tượng trên, siêu thị địa phương đã vứt bỏ hàng đống thực phẩm bị hỏng sau khi bão Sandy gây mất điện tại khu vực này hôm 29/10.

Những người lục rác sống tại East Village đào bới số rác tràn ra ngoài thùng trước khi leo vào bên trong để tìm kiếm thức ăn cho gia đình.

Khu Lower East Side và East Village là hai nơi đã mất điện suốt nhiều ngày.

Cùng với hàng nghìn căn hộ, nhiều cửa hàng bán rượu vang và hiệu ăn uống vẫn đóng cửa sau khi bị ngập và không có điện khi bão Sandy ập tới.

Một số người đã bán các món đồ gốm lấy tiền mặt do các cơ sở dùng thẻ tín dụng không hoạt động trong khi một số người khác cho đi những món đồ dễ hỏng từ đầu tuần do họ còn đủ thực phẩm.

Tình trạng tuyệt vọng trên - cho thấy một số khu vực như trong vùng chiến sự - được dự báo sẽ còn tiếp diễn.

Hàng trăm cư dân ở Manhattan hiện vẫn sống trong các khu vực trú ẩn do bão Sandy khiến nơi ở của họ trở nên không an toàn. Một trung tâm trú ẩn cho phép mọi người xạc điện thoại để gọi cho bạn bè và gia đình biết họ đang làm gì dù nhiều người không bắt được tín hiệu điện thoại.

Tại một số khu vực lân cận New York, nhiều cư dân phàn nàn về tình trạng thiếu cảnh sát và lo sợ các vụ phạm tội gia tăng. Một số khác lo ngại về an toàn đi lại. Hiện quan chức cảnh sát New York chưa bình luận gì về thông tin này.

Theo Hoài Linh (VNN / DailyMail, AP)