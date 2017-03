Anuradha Koirala - người phụ nữ chống buôn người

Bà Anuradha Koirala, Chủ tịch tổ chức Maiti Nepal, đã phát biểu như thế trong buổi lễ vinh danh 10 anh hùng của năm 2010 do Đài Truyền hình Mỹ CNN tổ chức ngày 20-11.

“Một trong những ước muốn lớn nhất của tôi là giải tán tổ chức Maiti Nepal càng sớm càng tốt. Nếu điều này thực sự xảy ra có nghĩa là nạn buôn bán phụ nữ và nô lệ tình dục ở Nepal sẽ không còn nữa. Ngày giải tán tổ chức là ngày hạnh phúc nhất đời tôi” - bà Anuradha Koirala đã thốt lên những lời chân thành như thế.

Mục đích của Maiti Nepal

Bà Anuradha Koirala được Đài Truyền hình CNN vinh danh là một trong 10 anh hùng năm 2010 vì thành tích trong chiến dịch chống buôn bán phụ nữ và nô lệ tình dục thông qua tổ chức phi lợi nhuận Maiti Nepal (trong tiếng Nepal có nghĩa là Nhà của mẹ) do bà sáng lập ở Nepal.

Đây là lần đầu tiên một người Nepal được trao tặng giải thưởng uy tín quốc tế. Bà đã nhận được 100.000 USD để tiếp tục công việc trong tổ chức Maiti Nepal, ngoài ra còn được tặng 25.000 USD là giải thưởng cho mỗi anh hùng. Tổ chức Maiti Nepal của bà Anuradha Koirala ra đời năm 1993. Nhóm các nhân viên xã hội sáng lập gồm giáo viên, nhà báo và những người cam kết đấu tranh bảo vệ trẻ em và phụ nữ Nepal khỏi nạn bạo lực gia đình, buôn bán tình dục, mại dâm trẻ em, bóc lột lao động trẻ em và các hình thức bóc lột, tra tấn ở biên giới Ấn Độ và Nepal.

Bà Anuradha Koirala cùng các phụ nữ đã được giải thoát và trẻ em trong nhà trú ẩn của tổ chức Maiti Nepal. Ảnh: NEPALI TIMES

Mục tiêu chính của tổ chức Maiti Nepal là chống buôn bán tình dục, cưỡng bức, giải cứu nạn nhân của chế độ nô lệ tình dục và giúp phục hồi các nạn nhân ở trung tâm tại Kathmandu (Nepal). Hầu hết các điều phối viên của tổ chức Maiti Nepal là các phụ nữ từng một lần là nạn nhân của nạn buôn bán tình dục. Bây giờ họ cùng với Chủ tịch Anuradha Koirala giải cứu các cô gái Nepal tại các điểm qua lại dọc biên giới Ấn Độ-Nepal. Bình quân mỗi ngày họ cứu được bốn phụ nữ bằng cách đột kích vào các nhà thổ, tuần tra ở biên giới, cung cấp nơi trú ẩn an toàn và hỗ trợ dịch vụ. Trong 17 năm qua, bà Anuradha Koirala và tổ chức Maiti Nepal đã giải thoát và phục hồi cho hơn 12.000 phụ nữ và trẻ em Nepal.

“Các cô gái của chúng tôi - những người bảo vệ biên giới đã từng là nạn nhân của nạn buôn bán, nô lệ tình dục. Họ dễ dàng nhận ra một cô gái đang hoặc sẽ bị lâm vào tình cảnh như họ trước đây. Các cô gái ấy không cần bất cứ động lực nào từ tôi. Họ đã từng trải qua nỗi kinh hoàng trong nhà chứa và họ đang ở đây để cứu chị em của họ” - bà Anuradha Koirala nói với phóng viên Ebonne Ruffins của Đài CNN.

Nạn buôn phụ nữ ở Nepal

Hiện nay, có hơn 300.000 trẻ gái Nepal đang là nạn nhân của các nhà thổ ở Ấn Độ. Các em thường xuất thân từ những gia đình nghèo khổ, bị bọn xấu hứa hẹn sẽ cho việc làm tốt để giúp đỡ các em và gia đình. Độ tuổi trung bình của các em thường từ 7-14 tuổi. Một khi các em được đưa sang biên giới, giấy tờ tùy thân của các em sẽ bị tịch thu và các em bị ép buộc phải làm trong nhà chứa.

Geeta 26 tuổi là con gái một gia đình nông dân nghèo ở Nepal. Cô bị một người họ hàng bán sang Ấn Độ khi cô mới chín tuổi. Người họ hàng này đã thuyết phục với mẹ cô rằng cô sẽ tìm được công việc tốt trong công ty may mặc ở Nepal. Cô bị ép buộc quan hệ tình dục với nhiều người đàn ông ở độ tuổi 60. Mỗi ngày cô phải thức đến 2 giờ sáng. Mãi đến khi cô được 14 tuổi, một nhân viên cảnh sát đã cứu cô ra khỏi nhà thổ và đưa cô đến nơi trú ẩn an toàn do bà Anuradha Koirala điều hành.

Bà Anuradha Koirala tại buổi lễ trao giải anh hùng của năm 2010 do Đài Truyền hình CNN tổ chức ngày 20-11. Ảnh: CNN

Các chương trình tập trung vào giáo dục cộng đồng là một phần trong chiến dịch của tổ chức Maiti Nepal. Ý tưởng chính của chương trình nhận thức xã hội này là tiêu diệt nguyên nhân gốc rễ của nạn buôn bán. Đó là sự thiếu hiểu biết. Với kiến thức về nạn buôn người và nô lệ tình dục, tổ chức Maiti Nepal hy vọng họ có thể tránh bị những người lạ mặt đến làng lừa đảo.

Chăm sóc các nạn nhân như con

Là một người sống sót từ nạn bạo lực gia đình, bà Anuradha Koirala đã từng ba lần sẩy thai vì bị chồng đánh đập tàn bạo. Bởi quá khứ bị bạo hành của mình, cuộc sống của bà rẽ sang một con đường khác. Mục đích và trách nhiệm của cuộc đời bà cũng hoàn toàn thay đổi. Ngày xưa bà không biết bà có thể làm được gì, đi đâu để trình báo sự việc và không có ai để tâm sự. Tại thời điểm đó, bà là giáo viên tiểu học.

Lấy động lực từ cuộc đời của mình, bà Anuradha Koirala đã để dành một phần lương để thành lập tổ chức Maiti Nepal. Kể từ đó, nhiều trung tâm và nhà tạm đã hoạt động khắp Nepal, cung cấp miễn phí dịch vụ chăm sóc y tế, chăm sóc tâm lý cùng hệ thống giám sát thiết lập các biện pháp an toàn trong việc bảo vệ trẻ em và phụ nữ.

Tổ chức Maiti Nepal đã giải cứu và phục hồi cho 12.000 bé gái và phụ nữ ở Nepal. Ảnh: CNN

Gần đây, bà Anuradha Koirala đã xây một khách sạn nhỏ, một nhà hàng và một nhà ẩn náu để hỗ trợ và bảo vệ các nạn nhân là trẻ em và phụ nữ. Ngoài ra, một nhà phục hồi chức năng cũng được thành lập ở trung tâm Kathmandu như ngôi nhà an toàn cho người có nhu cầu khẩn cấp hoặc người bị tổn thương thể chất hoặc tâm lý. Ngôi nhà này đã hỗ trợ nhu cầu về thể chất, tâm lý và giáo dục cho những người cần một nơi trú ẩn an toàn trước khi họ có thể trở lại và được gia đình và xã hội chấp nhận. Ngoài ra, còn có một nhà tế bần cho các cô gái đã thoát nạn nhưng vẫn mang bệnh tật và không được gia đình chấp nhận. Bà Anuradha Koirala nói: “Họ sẽ được đối xử tốt và được tôn trọng phẩm giá khi ở đây”.

Nhiều phụ nữ và trẻ gái phải chịu đựng bệnh tật đau đớn, mang thai và nuôi con một mình. Nhiều người không được gia đình hoặc xã hội chấp nhận một lần nữa. Họ thậm chí không thể về nhà gặp lại cha mẹ và anh chị em. Nhưng đối với bà Anuradha Koirala, bà sẵn lòng chăm sóc họ như con gái cho đến ngày họ có thể sống tự lập.

Bên cạnh việc giải cứu các cô gái từ nhà thổ, bà Anuradha Koirala và tổ chức Maiti Nepal đã hợp tác với các tổ chức thực thi pháp luật địa phương và giáo viên để tổ chức nhiều hội thảo nhằm giáo dục người dân địa phương về nguy cơ của nạn buôn bán tình dục. Ngoài ra còn có các hội thảo cung cấp miễn phí cho các bé gái những kỹ năng làm đồ thủ công mỹ nghệ và sơn để các em có nghề kiếm sống. Theo bà Anuradha Koirala, ở Nepal đang có nhu cầu cấp thiết để giáo dục người dân về nạn buôn bán tình dục để họ không gửi con gái hoặc bán con gái cho nhà chứa.

Một hội đồng được gọi là ban hội thẩm Ruy băng xanh sẽ phụ trách chọn 10 anh hùng năm 2010 của Đài Truyền hình CNN từ hơn 10.000 hồ sơ đề cử của hơn 100 quốc gia trên thế giới. Ban hội thẩm Ruy băng xanh được thành lập từ một nhóm các nhà lãnh đạo đặc biệt, các nhà hoạt động nhân đạo và cựu vận động viên vô địch quyền Anh thế giới Muhammad Ali. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, mỗi năm có 10.000-15.000 bé gái và phụ nữ từ Nepal bị bán sang Ấn Độ và các nước vùng Vịnh và bị lạm dụng tình dục. Các nạn nhân thường bị đánh thuốc mê và họ không bao giờ có thể trả hết nợ. Mỗi nạn nhân phải phục vụ 5-25 đàn ông mỗi ngày. Ai định bỏ trốn hoặc không vâng lời sẽ bị tra tấn, hiếp dâm và bị đe dọa. Nhiều bé gái mắc bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục và bị buộc phải phá thai nhiều lần.

CHAN TING FONG - NGUYỄN KHÁNH UYÊN (Theo CNN, Merit Times, Maiti Nepal)