Argentina kiện Anh lên Liên Hợp Quốc về tranh chấp quần đảo Malvinas

Ngày 24-2, Ngoại trưởng Argentina Jorge Taiana đã tới New York để gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, nhờ ông đứng ra can thiệp, tổ chức đàm phán với chính quyền London về quyền sở hữu quần đảo này ở Nam Đại Tây Dương.

Đại sứ của Argentina tại Liên Hợp Quốc Jorge Arguello cũng cho biết, chính quyền Buenos Aires sẽ gia tăng các chương trình vận động ngoại giao để buộc London đàm phán cụ thể, rõ ràng về số phận của quần đảo Falkland.

Anh đã đơn phương cho phép các công ty dầu mỏ thăm dò khai thác dầu khí ở quần đảo Falkland. Ảnh: AP

Tổng thống Argentina Christina Fernandez de Kirchner thì cáo buộc Anh đã vi phạm hiệp ước chung, tiến hành thăm dò địa chất và khai thác dầu mỏ khu vực quần đảo thuộc chủ quyền Argentina.

Và mặc dù kiện Anh lên Liên Hợp Quốc, song chính quyền Buenos Aires cũng không muốn Hội đồng Bảo an đứng đằng sau bất cứ quyết định nào về quần đảo Falkland bởi Anh, với tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, có quyền phủ quyết mọi đề xuất của tổ chức này. Vì thế, người đứng đầu chính quyền Argentina đang tìm cách thuyết phục các thành viên khác trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gây sức ép với Anh để đòi lại quần đảo.

Cho đến nay, 32 quốc gia tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Rio, Mỹ Latinh và Caribbea tổ chức tại khu nghỉ mát Cancun (Mexico) và 12 nước trong khối Thịnh vượng chung đều bày tỏ quan điểm rằng, quần đảo Falkland không thuộc quyền sở hữu của thực dân Anh hay Tây Ban Nha.

Trong số 10 văn kiện được thông qua tại Cancun sau khi Tổng thống Mexico Felipe Calderon tuyên bố việc thành lập "Cộng đồng các nhà nước Mỹ Latinh và Caribbea" - một liên minh mới tại khu vực không bao gồm Mỹ và Canada, các nước tham dự hội nghị đã nhất trí về việc bảo vệ chủ quyền của Argentina với quần đảo Falkland. Người Argentina gọi quần đảo Falkland là "Las Malvinas" và cho đây là một phần của tỉnh Tierra del Fuego.

Hồi đầu tháng, khi Công ty Desire Petroleum PLC của Anh công bố kế hoạch khoan thăm dò dầu khí ở ngoài khơi quần đảo Falklands, Argentina đã kịch liệt phản đối và cử tàu chiến tới phong tỏa mọi ngả vào quần đảo. Thậm chí, Argentina còn ra lệnh cho các tàu thuyền phải xin phép trước nếu muốn đến quần đảo Falkland, dù đi từ Argentina hay đi qua vùng biển của nước này.

Để đáp lại, Bộ Ngoại giao Anh cho biết là quyết định này của Argentina không ảnh hưởng đến lãnh hải của Falkland vì vùng biển này thuộc quyền kiểm soát của nhà cầm quyền trên đảo. Nhiều nhà phân tích lo ngại quan hệ giữa Argentina và Anh sẽ xấu đi, thậm chí xảy ra xung đột quân sự, bởi vào năm 1982, quân đội Hoàng gia Anh đã có cuộc đụng độ ác liệt giành giật quần đảo Falkland với quân đội Argentina.

Theo đánh giá của các chuyên gia địa chất, hải vực của quần đảo Falkland ẩn chứa hơn 60 tỷ thùng dầu mỏ. Nguồn tài nguyên dầu khí có trữ lượng khổng lồ này có thể trong tương lai trở thành kho báu tài nguyên của khu vực Nam Đại Tây Dương và đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tranh chấp giữa hai bên. Cho đến nay, cả Anh và Argentina vẫn chưa đạt được bất kỳ một thỏa thuận nào về việc khai thác nguồn dầu mỏ tại vùng biển Falkland. Nhưng Anh đã đơn phương cho phép các công ty dầu mỏ thăm dò khai thác...

Theo Huyền Chi (CAND)