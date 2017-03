ASEAN-Trung Quốc đối thoại về an ninh

Cuộc đối thoại tập trung bàn về môi trường an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu, về cơ chế an ninh và hợp tác quốc phòng ASEAN-Trung Quốc, về hợp tác an ninh phi truyền thống hai bên. Khác với các cuộc đối thoại an ninh và quốc phòng ASEAN-Trung Quốc trước đây vốn chỉ có các nhà nghiên cứu an ninh và quốc phòng cao cấp của hai bên tham gia, cuộc đối thoại lần này có thêm các quan chức quốc phòng hai bên cùng dự.

Trong tuần này, Trung Quốc cũng sẽ tổ chức hội nghị về tự do và an toàn hàng hải tại Hải Khẩu (tỉnh Hải Nam). Bộ Quốc phòng Malaysia nhận định đây là một phần của cơ chế thực hiện Tuyên bố ứng xử của các bên trên biển Đông, Trung Quốc và ASEAN sẽ tìm cơ chế riêng để giải quyết vấn đề tranh chấp ở biển Đông mà không cần đến các thế lực bên ngoài.

Bộ Quốc phòng Malaysia tuyên bố Malaysia coi thỏa thuận với Trung Quốc và sự tham gia của Trung Quốc trong việc thực hiện Tuyên bố ứng xử của các bên trên biển Đông là đóng góp quan trọng.

Trong khi đó, ngày 12-12, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đã bổ nhiệm Trung tướng Jessie Dellosa 56 tuổi làm tổng tham mưu trưởng quân đội thứ 43 thay thế tướng Eduardo Oban Jr đến tuổi về hưu.

Trong lễ nhậm chức, Trung tướng Jessie Dellosa tuyên bố những diễn biến gần đây ở biển Đông khiến Philippines nhất thiết phải nâng cấp phòng vệ vòng ngoài của lãnh thổ. Ông cho rằng Philippines cần phát triển các căn cứ không quân và hải quân có khả năng đáp trả hiệu quả các biến cố không mong muốn. Ông nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện chương trình hiện đại hóa quân đội để theo kịp các nước ASEAN khác. Quân đội Philippines với quân số 125.000 người được xem là một trong những lực lượng vũ trang yếu nhất châu Á.

Tướng Jessie Dellosa cũng cam kết phát động cuộc chiến toàn diện chống tệ nạn tham nhũng trong quân đội. Ông từng chỉ huy đơn vị phản ứng đặc biệt giúp Tổng thống Corazon Aquino (thân mẫu của Tổng thống Aquino III) đập tan nhiều âm mưu đảo chính.

Hãng tin AFP ngày 12-12 dẫn lời người phát ngôn cảnh sát biển Hàn Quốc cho biết khi nỗ lực ngăn chặn hai tàu đánh cá Trung Quốc xâm phạm trái phép tại vùng biển Hoàng Hải, một cảnh sát biển Hàn Quốc họ Lee 41 tuổi đã bị ngư dân Trung Quốc đâm chết bằng mảnh thủy tinh khi đang kiểm tra buồng lái. Một cảnh sát khác 33 tuổi bị đâm trọng thương.

Sự việc xảy ra trong khi cảnh sát biển Hàn Quốc đang cố kiểm soát một tàu đánh cá Trung Quốc ở cách đảo Socheong 85 km thì một tàu khác xuất hiện cùng chín ngư dân tấn công cảnh sát.

Đây là lần thứ hai trong bốn năm gần đây cảnh sát biển bị sát hại ở Hoàng Hải. Năm 2008, một cảnh sát biển Hàn Quốc thiệt mạng trong xô xát với ngư dân Trung Quốc. Năm nay, cảnh sát biển Hàn Quốc đã bắt giữ 430 tàu đánh cá trái phép của Trung Quốc tại Hoàng Hải. Hầu hết các tàu được trả tự do sau khi bị phạt tiền.

ĐĂNG KHOA - DUY KHANG - LÊ LINH (Theo China Daily, NDNB, AP, AFP, MB)