Bạc Hi Lai viết thư: “Có ngày tôi sẽ gột rửa thanh danh”

Ông Bạc Hi Lai tại tòa - Ảnh: Reuters

Trong lá thư viết trong tù, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hi lai khẳng định sẽ có ngày ông gột rửa được thanh danh và phục hồi danh dự dù phải ngồi tù.

Đây là lần đầu tiên truyền thông Trung Quốc đưa tin về việc ông Bạc liên hệ với gia đình kể từ khi ông bị bắt hồi tháng 3-2012.

Trong thư, ông Bạc tiếp tục thể hiện sự cứng rắn như những gì ông cho thấy trong phiên tòa kéo dài năm ngày vừa qua. “Tôi sẽ chờ đợi trong yên lặng trong tù. Cha tôi đã phải ngồi tù nhiều lần và tôi sẽ theo bước ông ấy” - lá thư viết.

Cha của ông Bạc Hi Lai là ông Bạc Nhất Ba là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông từng phải ngồi tù hai lần trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền năm 1949.

Trong thư, ông Bạc Hi Lai viết: “Cha mẹ tôi đều đã qua đời nhưng tôi thấm nhuần những gì họ dạy. Tôi sẽ không làm nhục quá khứ huy hoàng của họ. Tôi có thể chịu đựng những đau khổ lớn hơn thế này”.

Ông Bạc kể ông luôn để bức ảnh chân dung mẹ mình ở đầu giường và “không còn cảm thấy cô đơn khi có mẹ ở bên cạnh”. Mẹ của ông Bạc tự sát trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa.

Ông Bạc cũng cảm ơn sự ủng hộ tinh thần của các thành viên trong gia đình. “Trong những thời khắc khó khăn, tôi nhận ra rằng một giọt máu đào hơn ao nước lã. Tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn khi mọi người đứng sau tôi trong phiên tòa” - ông Bạc viết.

Cuối thư, ông cũng nhắn nhủ hai cậu con trai là tiếp thu truyền thống gia đình và đạt được nhiều thành tựu lớn. “Tôi hi vọng hai đứa chúng nó sẽ là anh em thân thiết”. Con trai cả của ông Bạc Hi Lai là Lý Vọng Tri, con của bà Lý Đan Vũ, đã li hôn với ông Bạc Hi Lai. Con thứ hai là Bạc Qua Qua.

Mới đây, Tòa án trung cấp Tế Nam cho biết sẽ tuyên án đối với ông Bạc Hi Lai vào ngày 22-9 tới.

Theo Nguyệt Phương (TTO)