Bạc Hy Lai "ở nhà tù hạng nhất" Trung Quốc

Cựu bí thư Bạc Hy Lai sẽ được chuyển tới "đệ nhất nhà tù Trung Quốc" mang tên Tần Thành, ở Bắc Kinh, nơi ông sẽ không phải mặc đồng phục tù nhân, theo một bài viết trên diễn đàn của hãng thông tấn Xinhua.

Theo Epoch Times, ngay từ khi chờ xét xử năm ngoái, ông Bạc đã bị giam ở nhà tù Tần Thành. Báo này cho biết ngày 7/10/2012, ông Bạc được khám sức khỏe toàn diện tại một bệnh viện ở Bắc Kinh. Lúc đó, ông được một nhóm bảo vệ từ nhà tù Tần Thành áp giải.

Nhà lao Tần Thành nổi tiếng vì an ninh nghiêm ngặt và là nơi giam giữ các quan chức có ảnh hưởng lớn, những tù nhân chính trị cấp cao. Theo WantChinaTimes, nó được xây dựng để giam tội phạm chiến tranh, nhưng nay là nơi dành cho các quan chức tham nhũng Trung Quốc, như cựu bí thư thành ủy Bắc Kinh Trần Hy Đồng hay cựu bí thư thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ. Vì là cựu quan chức chính phủ, các phạm nhân không phải mặc áo tù và được phép đọc sách, chơi thể thao ngoài trời.

Vợ ông Bạc, bà Cốc Khai Lai, năm ngoái bị kết án tử hình ân hạn hai năm, cũng được cho là bị giam ở đây.

Đây là nhà tù duy nhất do Bộ Công an Trung Quốc quản lý. Tất cả các nhà tù khác do Bộ Tư pháp quản lý. Các tù nhân ở Tần Thành được đối xử dựa trên cấp bậc của họ trong chính phủ. Một đầu bếp từ một khách sạn 5 sao ở Bắc Kinh phụ trách nấu ăn cho các tù nhân.

Tần Thành - đệ nhất nhà tù Trung Quốc:

Nhà tù Tần Thành (Qincheng) nằm ẩn khuất ở ngoại ô Bắc Kinh, được xây dựng từ năm 1958 và là nơi giam giữ tội phạm chính trị và tội phạm trong quân đội của Trung Quốc. Ảnh: AP

Nhà tù được bao bọc bởi tường cao và ruộng ngô, được canh gác cẩn mật bởi nhiều cảnh vệ và các loại cổng, cửa. Ảnh: AP

Đây được cho là nơi giam giữ Cốc Khai Lai, vợ của cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, bị xử tử hình cho ân hạn hai năm hồi tháng 8/2012, vì tội giết người. Ảnh: AP

Con đường dẫn vào nhà tù khá lầy lội. Ảnh: Typepad

Bức ảnh vệ tinh chụp phía bên trong nhà tù. Ảnh: Njygj.blog.163

Nhà tù đặc biệt ở ngoại ô Bắc Kinh. Ảnh: Panoramio.

Theo Trọng Giáp (VNE)