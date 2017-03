Bài toán “Đối tác xuyên Thái Bình Dương”

Chính phủ Nhật đã quyết định tham gia vòng đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đây được xem là một tin tức “bom tấn” đối với trong lẫn ngoài nước. Dù vẫn là đầu tàu kinh tế quan trọng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, những hệ lụy của cuộc khủng hoảng nợ công tại quốc gia này đã đẩy nền kinh tế Nhật rơi xuống vị trí thứ ba thế giới.

Chính quyền Tokyo đang cùng lúc đối đầu với nhiều khó khăn, từ việc cạnh tranh trực tiếp về thị trường với những nền kinh tế mới nổi khác như Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ,… đến việc khôi phục lại mức độ tín nhiệm với nền kinh tế Nhật sau cuộc khủng hoảng nợ công. Hơn thế nữa, cuộc đua giành vị thế “đầu tàu” của khu vực kinh tế châu Á-Thái Bình Dương đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Gia nhập TPP đang được chính quyền Nhật cân nhắc như một “liều thuốc” kháng sinh cực mạnh làm lực đẩy cho nền kinh tế quốc gia quay lại với cuộc đua vị thế dẫn đầu. Điều quan trọng nhất mà TPP có thể mang lại cho Nhật chính là một môi trường thương mại mang tính cạnh tranh cao hơn, hay nói cách khác là giảm đi tối đa các rào cản đối với hàng hóa xuất khẩu chất lượng cao của Nhật. Tuy vậy, liệu có “bóng tối dưới chân đèn” khi biết rằng bất kỳ hiệp định tự do thương mại nào cũng có hai mặt, đặc biệt nhất là một dự án tham vọng như TPP.

Giữa những toan tính được-mất

Theo quan điểm của học giả Kazuhito Yamashita, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) của Nhật sẽ phải chịu rất nhiều tổn thất nếu như nước này không tham gia vào TPP. Ngành công nghiệp chế tạo của Hoa Kỳ, với xương sống là các SME, gắn bó và phụ thuộc rất nhiều vào chuỗi cung ứng công nghiệp của toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Khi đó, những dự án phát triển trong khu vực sẽ rơi vào tay những quốc gia thành viên TPP bởi lợi thế không còn hành lang thuế quan làm rào cản. Việc Nhật không gia nhập vào TPP sẽ đồng nghĩa với việc nền kinh tế này đánh mất đi lợi thế cạnh tranh trên chính sân nhà của họ. Cũng theo ông Kazuhito, vấn đề hàng hóa nông nghiệp cũng có thể được giải quyết bằng cách chuyển đổi mô hình hỗ trợ nông sản bằng hàng rào thuế quan sang trợ cấp trực tiếp. Sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của Nhật sẽ có hy vọng vượt ra khỏi thị trường nội địa và tiếp cận đến những thị trường tiềm năng với sức tiêu dùng cao hơn như Hoa Kỳ và các nước châu Âu.

Người dân Nhật phản đối tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương.

Xu thế hợp tác kinh tế hiện nay của khu vực Đông Bắc Á cũng đặt người Nhật vào thế buộc phải lựa chọn gia nhập vào TPP. Trước năm 2010, tổng giá trị trao đổi buôn bán với các đối tác mà Hàn Quốc ký kết Hiệp định Tự do Thương mại đã đạt 36% trên tổng giá trị thương mại của nền kinh tế mới nổi này. Cùng với chỉ số đó, Nhật chỉ đạt được 17%. Vậy thì các doanh nghiệp Nhật Bản đáng lẽ đã phát triển mạnh mẽ hơn rất nhiều nếu như không phải chịu một gánh nặng rào cản về thuế quan từ các đối tác thương mại - vấn đề mà TPP hướng đến giải quyết. Không những thế, Nhật cũng đang đồng thời đứng trước lời đề nghị thành lập một khu vực mậu dịch tự do Đông Bắc Á bao gồm Nhật - Trung Quốc - Hàn Quốc. Nhật đương nhiên buộc phải ưu tiên lựa chọn hiệp định thương mại TPP mà người dẫn đầu là Hoa Kỳ - đồng minh thân thiết, thay vì một hiệp định khác mà người dẫn đầu là Trung Quốc - kẻ đối đầu trực tiếp với người Nhật trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đồng minh hay đối thủ

Vấn đề gia nhập TPP vẫn còn đang đứng trước rất nhiều tranh cãi tại Nhật. Khác với những làn sóng dư luận “sớm nở tối tàn”, câu hỏi “gia nhập TPP hay không” gắn chặt với sự phát triển kinh tế và quá trình định hình xã hội. Với thực tế rằng Hiệp định TPP hiện nay đang được dẫn dắt bởi Hoa Kỳ, cường quốc kinh tế đang tìm kiếm con đường nhanh chóng phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng năm 2008, cường quốc châu Á-Thái Bình Dương buộc phải lo sợ về tương lai của mình. Liệu chăng việc gia nhập TPP sẽ làm thay đổi dần những giá trị và phá bỏ những thành quả mà họ đã đạt được? Hay nói như tạp chí Shukan Josei, liệu rằng TPP sẽ là sự mở đầu cho cơn ác mộng “Mỹ hóa” của người Nhật?

Khác với nhiều hiệp định kinh tế mà Nhật từng ký kết, TPP lại là một mô hình hợp tác với những đòi hỏi rất cao về tự do thương mại. Mục đích cuối cùng của hiệp định này là gỡ bỏ mọi rào cản thương mại giữa các quốc gia để có được sự lưu thông tự do về hàng hóa, dịch vụ, tiền vốn và con người. Hệ quả của TPP, như nhà báo Micheal Hoffman từng đưa ra nhận xét trên tờ Japan Times, chính là sự “xóa nhòa một cách tất yếu đường biên giới quốc gia” và dễ dàng mở đường cho các giá trị Mỹ bước vào thị trường Nhật bằng con đường thương mại. Theo Hoffman, quyết định này sẽ ảnh hưởng đến các chuẩn mực của riêng quốc gia Đông Á về bảo hiểm, an sinh xã hội, thực phẩm sạch hay niềm tự hào về hàng hóa nội địa của người Nhật.

Bên cạnh những mối lo ngại dài hạn nếu bước chân vào TPP, Nhật sẽ còn phải đối đầu với những tổn hại khó lường đối với nhóm ngành nông nghiệp. Từ trước đến nay, để tạo động lực cho sự phát triển của nền kinh tế Nhật, chính quyền Tokyo luôn chủ trương mở rộng các hiệp định tự do thương mại (FTA) từ song phương đến đa phương với nhiều quốc gia. Tuy nhiên, các điều khoản đàm phán tự do thương mại của Nhật luôn luôn “bỏ qua” các ngành nghề nông nghiệp như những trường hợp ngoại lệ cần được bảo hộ. Việc gia nhập TPP, với cam kết tháo dỡ mọi rào cản thương mại, đang thật sự đặt chính quyền Tokyo trước bài toán khó bảo vệ mặt hàng nông nghiệp nội địa của mình. So sánh với mức tỉ lệ lương thực tự cung tự cấp của các nước khác như Hoa Kỳ (128%), Úc (237%) và với cả mức 73% của chính Nhật vào năm 1965 thì con số 39% hiện nay của ngành nông nghiệp Nhật đang đứng ở mức báo động. Gia nhập TPP, gỡ bỏ bảo hộ thuế quan sẽ đồng nghĩa với việc gia tăng giá thành vốn đã rất cao của các mặt hàng nông nghiệp nội địa Nhật, đánh mất thị trường lương thực trong nước vào tay các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu.

Cán cân lực lượng mới

Vậy với việc Nhật bước vào cuộc chơi, tương lai của các vòng đàm phán TPP sắp tới sẽ có những thay đổi ra sao? Mục đích của chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe chắc chắn chỉ có thể là mang lại lợi ích lớn nhất có thể và giảm thiểu tối đa những tổn hại đến nền kinh tế Nhật. Không những thế, Tokyo cũng buộc phải giải quyết được bài toán hàng hóa nông sản của họ nếu như không muốn áp lực từ phía các hiệp hội nông nghiệp ngày một tăng cao. Nhật sẽ buộc phải hướng đến việc đàm phán duy trì hệ thống thuế quan về nông sản của mình. Chính vì những lý do đó, điều trước nhất mà ta có thể dự đoán về các vòng đàm phán sắp tới chính là việc xuất hiện thêm một tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa về việc duy trì bảo hộ nông sản - vấn đề rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam nặng về nông nghiệp.

Sự xuất hiện của Nhật, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới và khu vực, sẽ phần nào giảm đi thế “một mình một cõi” của Hoa Kỳ trong các vòng đàm phán TPP sắp tới. Nhật lúc này đây là đang thể hiện sức ảnh hưởng to lớn về kinh tế của mình khi họ đang cùng lúc đàm phán nhiều hiệp định thương mại mang tầm vóc to lớn như TPP, Nhật - EU, khu vực Đông Bắc Á và Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực của ASEAN+6 (RCEP). Nhật có rất nhiều tiềm năng trở thành một cầu nối huyết mạch giữa các khu vực kinh tế lớn của thế giới Đông Nam Á - châu Âu - châu Á - Thái Bình Dương - Hoa Kỳ. Cuộc chiến, mà theo Thủ tướng Shinzo Abe, “để hiện thực hóa các lợi ích quốc gia” của Nhật đã bắt đầu và người Nhật đang bước vào bàn đàm phán với tư thế của những người dẫn đầu thế giới.

LÊ THÀNH