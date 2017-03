Báo chí trong sự kiện Bin Laden: "Quá ít sự thật, quá nhiều tưởng tượng"

Một bức ảnh “dàn dựng” Ngày 6-5, một website chuyên theo dõi tính trung thực của báo chí Mỹ (AIM - Accuracy in Media) đã vạch ra rằng bức ảnh chụp êkip Nhà Trắng nín thở theo dõi cuộc đột kích tiêu diệt Bin Laden là một bức ảnh được dàn dựng! Don Irvine, chủ tịch AIM, đã đặt tựa đề cho bài viết của mình là Thất vọng: bức ảnh chụp phòng tác chiến đã bị dàn dựng. Theo tác giả, bức ảnh êkip an ninh quốc gia của Tổng thống Obama đang theo dõi cuộc đột kích vào tòa nhà của Bin Laden thật ra không phải như người ta đã thấy. Theo Don Irvine, qua tiết lộ với tờ The Telegraph, giám đốc CIA Leon Panette đã thừa nhận rằng làm gì có trực tiếp truyền hình cuộc đột kích do lẽ các camera gắn trên nón sắt của các lính biệt kích hải quân đều đã bị tắt hết. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình PBS, ông Leon Panetta cũng cho biết: ”Khi toán đột kích bước vô mục tiêu, tôi có thể nói trong suốt quãng thời gian từ 20-35 phút, chúng tôi thật sự không biết chính xác điều gì xảy ra. Những lúc căng thẳng là những lúc mà chúng tôi đợi tin. Chúng tôi có quan sát đôi chút vụ đột kích vào lúc tiếp cận mục tiêu, còn thì không có thông tin trực tiếp gì về diễn biến chiến dịch đang xảy ra trong tòa nhà”. Từ các thú nhận của giám đốc CIA, Don Irvine kết luận: ”Nếu sự thể là như vậy thì êkip an ninh quốc gia lúc đó đang nhìn vào cái gì vậy? Chẳng qua chỉ là một bức ảnh do Nhà Trắng dàn dựng nhằm tạo tác động sân khấu và tác động đó đã rền vang khắp thế giới”. Website của Nhà Trắng đã công bố bức ảnh này, do nhiếp ảnh gia Pete Souza của Nhà Trắng chụp ngay sau đêm chủ nhật đó cùng với phát biểu của Tổng thống Obama khi loan báo chiến thắng: ”Tôi đã chỉ thị cho giám đốc CIA ưu tiên xem xét việc giết hoặc bắt sống Bin Laden. Theo chỉ thị của tôi, cuộc hành quân nhắm vào hang ổ của Bin Laden đã được khởi động“. Vấn đề ở chỗ không ai cho biết gì về chi tiết “tắt camera” khi công bố bức ảnh này, nên cả làng báo cứ đinh ninh là êkip Nhà Trắng đã nín thở theo dõi nội vụ từ đầu đến đuôi. Và báo chí Mỹ “vô tư” đăng bức ảnh, không ghi nguồn là Nhà Trắng. Báo chí thế giới khi đăng lại cứ thế dẫn nguồn các báo Mỹ đó, như thể các báo Mỹ đã có mặt đông đủ ở phòng tình hình và chứng kiến tất cả. DANH ĐỨC