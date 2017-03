Bạo loạn liên tục tiếp diễn ở miền Nam Kyrgyzstan: Gian nan thử sức

Nhưng mức độ đổ máu trong lần này kinh khủng hơn và để giải quyết nó dứt điểm cần phải nhân, trí, dũng hơn bao giờ hết.



Mùa hè năm 1990, khi Liên bang Xô viết còn đang là một khối thống nhất, nơi đây xảy ra các đụng độ đẫm máu giữa những người Uzbekistan và người Kyrgyzstan khiến hàng trăm người thiệt mạng tại thành phố Osh khi thanh niên Kyrgyzstan tiến hành chiến dịch chiếm lại đất - nơi mà người Uzbekistan đang canh tác và chăn nuôi gia súc.



Cả hai sắc tộc lúc đó đã dùng bạo lực để đáp trả lại nhau, khiến cho mức độ trầm trọng ngày một leo thang. Tình trạng đổ máu trên chỉ thực sự chấm dứt nhanh chóng khi Kremli phái quân đội Liên Xô tới nhằm mục đích ổn định tình hình trong Liên bang.



Sau khi trở thành nhà nước Cộng hòa, Kyrgyzstan trải qua hai đời Tổng thống đã dần dần trở thành một quốc gia bất ổn nhất tại Trung Á với mức độ "vô chính phủ", bè phái, sắc tộc ngày càng gia tăng. Sự bần cùng hóa tầng lớp nhân dân lao động, đặc biệt trong lứa tuổi thanh niên, đã khiến cho họ phải lựa chọn một trong hai con đường: Hoặc bỏ quê đi kiếm sống hoặc trở thành "chiến binh" trong các băng đảng tội phạm và tổ chức vận chuyển ma túy.





Bạo lực vẫn tiếp diễn tại miền Nam Kyrgyzstan.



Theo Nguyễn Trần Minh ( CAND)



Vào thời kỳ ông Akayev làm Tổng thống, tình trạng buôn bán, vận chuyển ma túy có lúc đã được kiểm soát nhờ sự giúp đỡ về tài chính, phương tiện và con người của LHQ dành cho Bishkek. Nhưng sau cuộc cách mạng "Hoa Tulip", Tổng thống Bakiyev không những không tuyên chiến với vấn nạn này mà còn biến nó thành "ngành công nghiệp in tiền" cho dòng tộc của mình.Vì thế cuộc chiến giữa các băng đảng mafia thuộc về những người Uzbekistan và Kyrgyzstan nổ ra triền miên nhằm xác lập lãnh địa độc quyền của mình. Cuộc kinh doanh ma túy được "hiện đại hóa" từ "trung ương tới địa phương" khi cựu KGB Usen Xưđưkov trở thành người cầm đầu văn phòng Tổng thống Bakiyev tại Bishkek.Song song với việc củng cố chính quyền trung ương tại thủ đô, Tổng thống Bakiyev đã biến quê cha ở miền Nam thành "thánh địa bất khả xâm phạm" của gia tộc, theo mô hình quốc gia trong một quốc gia, nhằm ứng biến với các sự cố chính trị xảy ra trong tương lai theo luật nhân quả.Đúng như ông ta đã dự liệu, chỉ sau 5 năm cầm quyền (bằng 1/3 thời gian tại vị của người tiền nhiệm Akayev) Tổng thống Bakiyev đã mau lẹ chuồn ra khỏi đất nước trong cuộc chính biến tháng 4/2010 - để lại sau lưng 85 người bị chết cùng hàng trăm người khác bị thương.Ý thức được sự ảnh hưởng sâu rộng của Tổng thống bị lật đổ Bakiyev trong tầng lớp giàu có và sức mạnh của thế giới ngầm mà gia đình Bakiyev đã gây dựng nên tại miền Nam, nên ngay sau khi vừa đảm nhận chức Tổng thống chính phủ lâm thời, bà Roza Otunbayeva đã phát lệnh truy nã cựu Tổng thống, em ruột, con trai Bakiyev… và Chánh văn phòng Tổng thống Usen Xưđưkov, đồng thời đàm phán với Mỹ cùng các quốc gia khác có liên quan nhằm phong tỏa mọi tài khoản có tại ngân hàng và thu hồi hàng trăm triệu USD bị tay chân Bakiyev tuồn ra nước ngoài ngay khi tiếng súng còn rền vang tại thủ đô Bishkek trong những ngày chính biến."Giành chính quyền đã khó, nhưng bảo vệ chính quyền còn khó hơn" nên trong tất cả các sắc lệnh tối quan trọng của quốc gia, các sắc lệnh trên được bà Roza Otunbayeva xem là mấu chốt cho việc ổn định tình hình chính trị, xã hội trong nước trước mắt cũng như lâu dài. Bởi chính phủ lâm thời nếu không "tước đoạt" được nguồn tài chính này từ tay chân Bakiyev thì cuộc chiến dưới mọi hình thức được nuôi dưỡng từ những đồng tiền bẩn thỉu này sẽ vô cùng cam go và không có hồi kết nếu không muốn nói là thất bại hoàn toàn.Hiện nay, tình hình miền Nam Kyrgyzstan tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn như thùng thuốc súng và được các nhà quan sát quốc tế ví như "loạn 12 sứ quân" ở Somalia nhưng không thể là Afghanistan thứ hai. Bởi Nga không thể đem quân tới đây như trước đó đã làm vào năm 1990 nhằm chấm dứt bạo loạn núp dưới sắc màu bài trừ sắc tộc.Vì làm như thế, Kremli lập tức bị lên án là đem quân đi xâm lược. Từ đó, một cuộc chiến với quy mô mới, mục đích mới… sẽ nổ ra y như kịch bản của các thế lực cực đoan đang trù tính giăng bẫy. Cho dù Kyrgyzstan là một trong những thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), song tổ chức này cũng chỉ án binh bất động vì họ không thể nhảy vào quốc gia này để can thiệp vào các vấn đề thuộc về nội bộ Kyrgyzstan, vì làm như thế là trái với hiến pháp của liên minh.Con đường duy nhất mà các nước lớn có liên quan có thể làm được bây giờ cho nước này là giúp đỡ nhân đạo và "mở to mắt để canh chừng" nhằm không cho một thế lực nào từ nước ngoài nhảy vào "đục nước béo cò", đồng thời ủng hộ phương án triển khai lực lượng hòa bình của LHQ tại đây.Như vậy, vấn đề bạo loạn ở miền Nam Kyrgyzstan là "ngọn lửa thử vàng" nghiệt ngã bản lĩnh chính trị, khả năng giải quyết triệt để "vấn đề Bakiyev" cũng như tài năng điều hành quốc gia của chính phủ non trẻ Roza Otunbayeva.Vượt qua được những cửa ải đầy cam go này, những người làm nên cuộc cách mạng tháng 4/2010 nhằm lật đổ chế độ độc tài và tham nhũng Bakiyev, mới có thể chứng minh với nhân dân của mình cũng như với cộng đồng quốc tế rằng sự nghiệp mà họ đã, đang theo đuổi để hồi sinh lại quốc gia này là sứ mệnh mà lịch sử và nhân dân Kyrgyzstan đã chọn họ và chỉ chọn họ mà thôi để phó thác.Do chính quyền lâm thời và non trẻ gặp rất nhiều khó khăn từ trong nước cũng như sự hợp tác từ đối tác nước ngoài, khiến cho cựu Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev có thời gian tập hợp lực lượng, tiến hành phản công với bất cứ biện pháp thâm hiểm nào và đã có phần thành công trong bước đầu kế hoạch của mình như: Tảo thanh mafia người Uzbekistan trong cuộc chiến tranh ma túy; gây xung đột sắc tộc để đẩy đất nước này lún sâu hơn nữa vào khủng hoảng chính trị dẫn tới thảm họa nhân đạo.Hai ý đồ chiến thuật này thực chất phục vụ cho một mục đích chiến lược nhằm chứng minh với thế giới rằng: Chính phủ lâm thời của bà Roza Otunbayeva không có năng lực điều hành đất nước và chỉ có ông Bakiyev - Tổng thống hợp hiến, hợp pháp - mới có thể làm được điều này, vì vậy cuộc cách mạng tháng 4 vừa qua nhằm lật đổ thể chế của ông là bất hợp pháp và phải bị lên án mạnh mẽ.