Bão tuyết lịch sử tấn công nước Mỹ

Trong ngày hôm qua (8/2) hầu hết các chuyến bay đến và đi khỏi New York đều đã bị hủy trong khi điện dự báo sẽ bị cắt ở nhiều nơi sau khi bão tuyết tràn qua vùng Hồ Lớn xuống vùng New England.

Bão tuyết kèm gió mạnh đang tấn công Đông Bắc nước Mỹ

Người dân được khuyến cáo không nên ra đường để tránh nguy hiểm đồng thời nên tích trữ thực phẩm và hàng hóa thiết yếu. Dự báo nhiều trận gió mạnh với sức gió lên tới 120 km/h có thể tấn công khu vực này trong những giờ tới.

Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo việc hai hệ thống thời tiết từ vùng cực và dòng khí nóng cận nhiệt đới kết hợp lại có thể gây ra một “trận bão lịch sử”.

Cảnh báo bão tuyết đã được ban bố tại nhiều vùng của các bang New Jersey, New York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut và mở rộng sang khu vực New Hampshire và Maine.

Trước khi vào Mỹ, bão tuyết đã phủ trắng nhiều vùng ở Canada với lượng tuyết rơi dày đến 25cm kèm gió mạnh. Theo CBC, tại Ontario, ít nhất 200 phương tiện và 2 người đã thiệt mạng vì bão.

Tại Mỹ, bão tuyết cũng là nguyên nhân vụ tai nạn khiến 19 ô tô “dồn toa” tại Maine. Trong khi đó các bang Massachusetts và Connecticut đã cấm mọi hình thức giao thông thông thường trong tối qua.

Theo thông tin từ trang web theo dõi các chuyến bay FlightAware, tổng cổng có ít nhất 4200 chuyến bay bị hủy trên toàn nước Mỹ vì lo ngại bão. Hệ thống tàu hỏa từ New York tới Boston cũng đã bị tạm ngưng từ chiều qua.

Một số hình ảnh bão tuyết mạnh tấn công nước Mỹ:

Bão tuyết bắt đầu tràn vào Boston

Tuyết bắt đầu phủ trắng New York

Dự báo nhiều khu vực tại New York sẽ có tuyết dày 30cm

Người dân được cảnh báo không nên ra đường tránh nguy hiểm

Gian hàng sữa tại một siêu thị đã cháy hàng vì người dân tích trữ phòng bão

Máy phát điện cũng được nhiều người tìm mua

Ảnh mây vệ tinh cho thấy cơn bão có diện bao phủ rất rộng

Trước khi vào Mỹ, bão tuyết đã phủ trắng nhiều vùng tại Canada

Giao thông tại Toronto đình trệ vì bão tuyết

Nhiều máy bay bị buộc phải nằm chờ bão tan tại Toronto

Thanh Tùng tổng hợp (Dân trí)