Bê bối y tế tại Anh: “Bệnh viện Stafford kết nghĩa với địa ngục”!

Diễn biến vụ tai tiếng tại BV Stafford Vụ việc khởi phát như thế nào? Nằm trong chính sách cải cách hệ thống an sinh xã hội tại nước Anh, BV Stafford và nhiều bệnh viện khác đã không còn được hỗ trợ từ Bộ Y tế Anh nữa mà do quỹ “Mid Staffordshire NHS Hospital Trust” quản lý. Từ đó, bệnh viện buộc phải hoạt động như một doanh nghiệp, tức là phải đạt được các mục tiêu về tài chính dẫn đến nhiều khoản kinh phí bị cắt giảm và đưa đến hệ quả là bệnh nhân chỉ được chăm sóc ở mức tối thiểu. Vụ bê bối đã được phát hiện như thế nào? Năm 2007, “Healthcare Commission”, rồi sau đó là NHS đã xem xét sự việc kỹ lưỡng qua một cuộc điều tra đầu tiên. Theo ban lãnh đạo BV Stafford, tỉ lệ tử vong cao của bệnh nhân chỉ là do “sai sót về mặt tính toán”. Song lời giải thích này không làm hài lòng các gia đình bệnh nhân. Julie Bailey đã khởi xướng một cao trào đấu tranh đòi công khai sự thật. Cuối cùng, đã có gần 200 nhân chứng, 900 nạn nhân và hơn 1 triệu trang chứng cứ được đưa ra ánh sáng. Những “sai sót” nào từ BV Stafford bị chỉ trích? Đầu tiên, đó là việc thiếu chăm sóc y tế. Nhiều bệnh nhân không bao giờ được cấp thuốc giảm đau, thậm chí chỉ là thuốc Paracetamol. Nhiều bệnh nhân không được tắm suốt một tháng liền. Thức ăn và nước uống luôn nằm ngoài tầm tay bệnh nhân. Nhiều người bệnh bị trả về nhà khi chưa khỏi bệnh, điều đó có nghĩa là họ sẽ phải nhập viện trở lại với cùng một căn bệnh đó. Kế đến, đó là việc thiếu vệ sinh. Bông băng đã qua sử dụng bị vứt khắp nơi trong bệnh viện. Gia đình bệnh nhân phải tự tay làm vệ sinh cho người thân. Đối với các bệnh nhân không thể đi lại được, họ bị bỏ mặc, tiểu tiện và đại tiện ngay trên giường hoặc bị bỏ quên hàng giờ trong nhà vệ sinh. Cuối cùng, đội ngũ nhân viên y tế không đủ và không vững chuyên môn. Các bác sĩ trẻ non kinh nghiệm bị “bỏ rơi”, phải tự xoay xở trước các ca bệnh nặng, đưa đến nhiều chẩn đoán sai. Nhiều bệnh nhân phải chờ đợi trong thời gian dài do lịch mổ bị hủy vào giờ chót… Đặc biệt, ban lãnh đạo BV Stafford luôn triệt hạ những ai có mầm mống chống đối hoặc đàn áp tinh thần những ai có ý phản kháng hoặc tiết lộ sự thật. Những hậu quả từ vụ bê bối này? NHS và các chính sách cải tổ quản lý y tế của cơ quan này bị chỉ trích, đặc biệt là hiện trạng bất cập giữa một bên là nguồn tài chính eo hẹp, bị cắt giảm và một bên là số lượng bệnh nhân nhập viện ngày càng nhiều.