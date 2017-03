Bên trong căn hộ bí mật của Gaddafi ở Canada

Hành lang của tòa nhà số 10 Navy Warf Cr.

Theo báo National Post, tài sản xa xỉ nằm trên đỉnh tòa nhà Harbor View Estates bên cảng Toronto, có thể nhìn ra Hồ Ontario và gần một bể bơi 25m cùng các sân tennis, bóng quần và bóng rổ.



Mặc dù Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã yêu cầu các nước phải phong tỏa tài sản của nhà Gaddafi trên toàn thế giới để trừng phạt chính quyền đại tá Muammar Gaddafi trấn áp người biểu tình, các hồ sơ nhà đất ở Ontario vẫn ghi tên sở hữu tài sản trên là "Saadi Gaddafi".



Ba nguồn tin xác định căn hộ thuộc sở hữu của Saadi, con trai thứ 3 của nhà lãnh đạo quá cố Gaddafi. Hồ sơ nhà đất của chính quyền Ontario cũng xác nhận anh này là chủ của 4 căn hộ khác ở cùng tòa nhà nhưng chúng dường như được dùng làm nhà kho.



Saadi Gaddafi mua căn hộ trên với giá 1,55 triệu USD vào ngày 7/5/2008. Lúc đó, anh ta đang ở Canada 3 tháng, được bảo vệ bởi một nhóm vệ sĩ do hãng SNC-Lavalin ở Montreal thuê. SNC-Lavalin có nhiều hợp đồng xây dựng lớn ở Libya.



Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra lệnh phong tỏa tài sản đối với toàn bộ gia đình Gaddafi, trong đó có Saadi, vào ngày 17/3. Hội đồng miêu tả người con này của ông Gaddafi là chỉ huy "các đơn vị quân sự tham gia trấn áp biểu tình".



Tuy nhiên, 9 tháng sau đó, không có dấu hiệu nào cho thấy lệnh được thực hiện đối với căn hộ ở Toronto, và đến nay các chi phí bảo vệ giữ gìn hàng tháng vẫn được thanh toán từ một tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ. Các khoản thanh toán này lẽ ra là không thể theo lệnh phong tỏa tài sản của Liên Hợp Quốc.



Trong khi căn hộ có vẻ không có ai sử dụng, hồi tuần trước, các thành viên cấp cao của tân chính phủ Libya đã đưa ra đề nghị khẩn cấp về tiền mặt để chi trả cho các công chức và tái thiết lại các cơ quan nhà nước thời hậu Gaddafi.



Mustafa Abdel Jalil, Chủ tịch Hội đồng Chuyển tiếp quốc gia Libya, nằm trong số những người ký vào một lá thư đề nghị Liên Hợp Quốc đẩy nhanh tốc độ giải phóng 150 tỷ USD trong các quỹ của Libya bị đóng băng trong cuộc chiến.

Nhà Gaddafi sở hữu nhiều tài sản và doanh nghiệp trên toàn cầu trong thời kỳ hoàng kim của họ. Căn hộ ở số 10 Navy Wharf Ct., gần Phố Front và Đại lộ Spadina, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Saadi thay vì một cơ quan nhà nước của Libya. Tuy nhiên, Hội đồng Libya Canada muốn chính phủ Canada điều tra rõ việc này.



"Cơ ngơi này nên được trả lại cho chính phủ chuyển tiếp ở Libya, và thông qua đó, nó sẽ được phân bổ lại một cách thích hợp cho việc tái thiết đất nước", Amal Abuzgaya, phát ngôn viên của Hội đồng nói.



Bà này cho hay, đại tá Gaddafi đã tập trung hóa nền kinh tế Libya và bỏ túi phần lớn của cải quốc gia. Đặc biệt, các con ông Gaddafi nổi tiếng vì lối sống xa hoa của họ.



Saadi Gaddafi, 38 tuổi, từng có thời gian ngắn chơi bóng đá chuyên nghiệp và sau đó trở thành thương gia. Nhân vật này được cho là không mặn mà tham gia vào chế độ của cha mình như anh trai Saif al-Islam. Anh ta đi Canada khoảng một lần mỗi năm để bàn bạc về kinh doanh và hưởng thụ cuộc sống ở Toronto. Sở hữu cơ ngơi đắt giá kể trên nhưng Saadi vẫn thích thuê phòng khách sạn.



Saadi đã chạy trốn sang Niger hồi tháng 9. Chính phủ nước này đã đồng ý cho anh ta cư trú và tuyên bố sẽ không giao trả Saadi về nước để Libya xét xử vì các cáo buộc sai phạm khi Saadi đứng đầu Liên đoàn Bóng đá quốc gia.

