Bên trong nhà tù giam giám đốc IMF

Bên trong nhà tù Rikers Island. Ảnh: AP.

Nơi quản thúc nghi phạm xâm hại tình dục Strauss-Kahn là nhà tù Rikers Island của New York. Cáo buộc cưỡng hiếp một cô hầu phòng người Mỹ gốc Phi tại khách sạn Sofitel New York đã đưa giám đốc IMF từ phòng cao cấp trong khách sạn hạng sang tới xà lim nhà ngục chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ.

Khu tổ hợp nhà giam rộng lớn Rikers Island từng là đề tài trong nhiều bộ phim truyền hình của Mỹ và là nơi giam giữ thành viên các băng đảng, cùng hàng nghìn tù nhân bị cáo buộc phạm những tội nghiêm trọng. Tuy nhiên Strauss-Kahn được giam giữ trong một phòng riêng tại đây.

Cả nhà tù Rikers Island và trại tạm giam mà Strauss-Kahn từng bị giữ lại đều bị coi là những nơi nguy hiểm. "Nơi đó đông đúc và thức ăn thì kinh khủng. Một trong những điều nguy hiểm đó là những người nổi tiếng hay trở thành mục tiêu bị tấn công", luật sư Gerald Lefcourt bào chữa cho giám đốc IMF nói.

Rikers Island nằm trên khu đảo có diện tích 1,65 km vuông ở gần sân bay LaGuardia, giữa hai quận Queens và Bronx của New York. Đây là một mê cung gồm các phòng giam đang chứa khoảng 11.000 tù nhân, phần lớn đang chờ xét xử. Nó cũng có 10 nhà giam riêng biệt, nơi tù nhân được phân chia theo giới và tuổi tác. Trong khi đó một số buồng giam có tới 50 giường.

Nguyên nhân "tù nhân VIP" Strauss-Kahn được giam ở phòng đơn là vì lý do an toàn cá nhân. "Đây không phải là phương pháp nhằm cắt đứt liên lạc giữ tù nhân với con người. Nó giúp tù nhân không trở thành nạn nhân hoặc bị xâm hại vì là người nổi tiếng", BBC dẫn lời một quan chức ở New York cho biết.

Phòng giam của Strauss-Kahn có chiều dài 4 mét và chiều rộng là 3,35 mét. Ông này không bị buộc ở trong phòng cả ngày nhưng bị áp giải mỗi khi đi ra ngoài. Ngoài ra các hoạt động của tù nhân vốn là yếu nhân trong ngành tài chính thế giới này cũng giống mọi tù nhân khác. Theo đó ông này sẽ bị đánh thức lúc 6h sáng và đi ngủ lúc 23h tối.

Nhiều tù nhân được giải trí một tiếng mỗi ngày. Điều hiển nhiên là bữa tối của tù nhân trong nhà ngục Rikers Island không thể nào bằng thực đơn ở khách sạn Manhattan mà Strauss-Kahn được phục vụ hồi tuần trước. Nhưng thực đơn cũng không đến mức quá tệ vì có bánh kẹp gà tây, rau và một lát bánh mỳ.

Theo Mai Trang (VNE)