Bí ẩn vụ giết nữ sinh gây rúng động nước Mỹ

Tammy J. Zywicki



Theo Trần Tú ( VNN)



Ngày hôm sau mẹ của Tammy là Joann gọi điện báo cáo với chính quyền rằng con gái của bà đã không đến trường vì bà đã nhận được thông tin này từ anh trai của Tammy. Trong những ngày sau đó bà đã phải sống trong sự hoảng loạn vì không biết bất kỳ một tin tức gì về cô con gái, bà đã luôn luôn cầu nguyện để cho con gái trở về.Ngay sau đó cơ quan điều tra đã phát hiện ra xe hơi của Tammy nhưng vẫn không có thông tin gì về cô đã làm bà gần như hết hy vọng vào những điều tốt đẹp. Một tuần sau đó vào ngày 1 tháng 9 họ đã tìm thấy một xác chết nằm cách Missouri 490 dặm. Thi thể được dán băng keo và quấn trong một cái chăn màu đỏ, theo kết quả điều tra thì đây là một vụ án tấn công tình dục và giết người. Cảnh sát nhanh chóng đã xác định được đây là thi thể của Tammy. Một sinh viên đầy tham vọng như Tammy đã bị đâm 7 nhát vào ngực và một nhát vào cánh tay.Đến giờ hung thủ giết hại Tammy vẫn còn là một ẩn số. Cuộc đời của một cô gái trẻ, một sinh viên năm cuối của Trường Cao đẳng Grimel đã kết thúc bằng những nhát dao sau khi bị tấn công tình dục. Gia đình, bạn bè và những người thân vẫn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ có thông tin về cái chết của cô và sẽ tìm ra được thủ phạm đã hãm hại cô. Họ vẫn tin vào sức mạnh của công lý đủ để tìm ra nguyên nhân cái chết oan uổng này.Có rất nhiều đối tượng bị tình nghi nhưng vẫn không đủ chứng cứ để kết tội.Sau cả một quá trình dài điều tra của các cơ quan chức năng, 15 năm trôi qua họ cũng chỉ tìm ra được một số đối tượng bị tình nghi.Khoảng 1 giờ sáng ngày 26 tháng 6 năm 2007, một nhân viên bảo vệ của trung tâm vận tải Hoa Kỳ đã phát hiện ra một xác chết nằm trên bãi cỏ phía sau trung tâm này. Xác chết là của một cô gái 25 tuổi và cô đã chết vì do bị bắn vào đầu. Dựa trên những quan sát và điều tra về các tài xế trong trạm xe tải. Tại vị trí này, trước đây 20 ngày cũng đã xảy ra một vụ giết người, nạn nhân là một cô gái điếm nghiện ma tuý. Nạn nhân, tuy là những người khác biệt nhau nhưng họ bị sát hại ở cùng một địa điểm, chứng tỏ rằng những vụ giết người này có liên quan đến nhau. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, các nhà điều tra đã khẳng định như vậy. Và họ có thêm một chút thông tin liên quan đến vụ án của Tammy bởi vì cô cũng bị giết tại gần vị trí này sau khi bị tấn công tình dục. Sau một thời gian tham gia điều tra các vụ giết người này, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 56 tuổi làm nghề lái xe tải là Bruce Mendenhall.Trong khi đang làm một vụ án khác thì thám tử Pat Postiglione ở Nashville đã nhìn thấy xe của Mendenhall kéo vào bãi đỗ xe. Ông thấy rằng tất cả những xe tải này đều đỗ ở đây trong khi những vụ giết người xảy ra liên tiếp gần khu vực này. Ông đã tiếp cận với các xe tải, gõ cửa xe và điều tra từng lái xe, trong khi đến gõ cửa xe của Mendenhall thì ông đã nhìn thấy rất nhiều máu trong cabin và trên tay của người đàn ông này.Sau khi tiếp xúc và được sự cho phép của lái xe, ông đã quan sát sâu vào phía bên trong xevà nhìn thấy một túi nilon nhồi đầy quần áo đẫm máu. Những phát hiện này của thám tử đã giúp cảnh sát có chứng cớ để bắt Mendenhall. Hơn 300 bằng chứng được tìm thấy bên trong chiếc xe tải này bao gồm băng đĩa, súng đạn, dao, bao cao su, đồ chơi tình dục, găng tay cao su và nhiều gậy gộc. Sau đó cảnh sát xác định thấy ít nhất 5 mẫu máu của 5 người phụ nữ khác nhau có trong xe thì rõ ràng Mendenhall là một tay giết người nguy hiểm, chắc chắn hắn đã tấn công tình dục những người phụ nữ này rồi sau đó giết hại. Hắn đã làm nghề lái xe tải trong suốt 18 năm qua, trong suốt thời gian này không biết hắn đã tham gia vào bao nhiêu vụ giết người kiểu như vậy.Những người dân quanh khu nhà của Mendenhall và biết đến hắn đều nói rằng hắn là một người đồng bóng, tính khí kỳ quặc, thay đổi thất thường.Sau khi bị bắt, hắn thú nhận là đã giết 6 người phụ nữ và tất cả những người này đều là gái mại dâm. Hắn khai với cơ quan điều tra làđã tìm những cô gái này để thực hiện hành vi tình dục rồi sau đó tìm cách hãm hại để thỏa mãn thú tính. Hắn coi đấy là một trò tiêu khiển cho bản thân mình, không có ý định giết người cướp của. Với sự giết người không tiếc tay của Memdenhall, tất cả cảnh sát của khắp mọi miền trên nước Mỹ đã lục lại hầu hết những hồ sơ vụ án vẫn chưa tìm được thủ phạm trong suốt thời gian qua, bởi vì với một tội phạm trong một năm hắn đã giết chết 6 người thì trước đó không biết còn bao nhiêu người đã bị giết chết dưới bàn tay của hắn.Lực lượng đặc nhiệm của FBI đã tham gia điều tra những công việc của Mendenhall và tất cả những gì liên quan đến con người này trong suốt 20 năm qua. Liệu Mendenhall có liên quan đến cái chết của Tammy Zywicki hay không, khi cô cũng đã lái xe qua khu vực này? Cũng có khả năng nhưng hiện tại thì vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn. Bởi vì hầu hết những người bị hắn giết đều là gái mại dâm sau khi hắn thoả mãn thú tính tình dục, trong khi đó Tammy chỉ mới 21 tuổi và là một sinh viên, chưa bao giờ có hiện tượng chơi bời hay liên quan đến ma tuý. Theo lực lượng điều tra thì điều đấy không thể khẳng định gì cả bởi vì Tammy cũng là một cô gái, với lý do không phải là gái điếm mà có thể kết luận Mendenhall không liên quan gì đến vụ giết hại Tammy. Trong khi đó, gia đình Tammy cho biết cô là một cô gái dễ bị tổn thương và yếu đuối, chính vì vậy họ cũng không biết là chuyện gì có thể xảy ra với cô. Căn cứ vào kết quả một báo cáo của người lái xe hơi trên đường phố, khi bà đi qua và nhìn thấy Tammy đứng bên đường vì xe của cô bị chết máy. Lúc đấy đã có một người đàn ông đứng cạnh để giúp đỡ cô. Theo miêu tả của bà thì người đàn ông này khoảng 35 đến 40 tuổi, có mái tóc màu tối, rậm rap. Khi đó bà còn nhìn thấy xe cứu hộ giao thông đã đến và đỗ cạnh xe của Tammy nên bà cũng không dừng lại nữa và đi tiếp.Một lực lượng đặc nhiệm của FBI gồm 14 nhà điều tra đã tham gia điều tra vụ án của Tammy. Họ cho rằng rất có khả năng người đàn ông này là Mendenhall và hắn đã dựng nên một hiện trường khiến cho xe của Tammy phải dừng lại sau đó phá hỏng xe của cô để cô không thể đi tiếp được.Các nhà điều tra đã lục lại và xâu chuỗi lại những tình tiết vụ án trong suốt mười mấy năm qua. Quay lại với chi tiết từ tháng 1 năm 1993, một nữ nhân chứng vô danh đã nói với các nhà điều tra là có một người đàn ông tóc màu tối và rậm đã đến nơi làm việc của cô ta, trên tay ông ta cũng xuất hiện biểu tượng Kenworth, cô ta đã đưa ra một chiếc đồng hồ có biểu tượng nàytrùng với một trong những vật dụng của Tammy bị mất sau khi thi thể của cô được tìm thấy. Các nhân chứng và chiếc đồng hồ đã giúp các nhà điều tra tìm đến Lonnie Bierbodt.Lonnie Bierbodt 31 tuổi tại thời điểm Tammy chết, là một tên tội phạm đã tham gia vào rất nhiều vụ cuớp ngân hàng cũng như cướp vũ trang và đã bị bắt giữ nhiều lần, hắn sinh sống gần nơi thi thể của Tammy được phát hiện. Sau những lần bị vào tù và được tự do hắn là một tay lái xe tải, đặc biệt là hãng xe Kenworth. Tấm chăn màu đỏ được tìm thấy cùng với xác của Tammy cũng có biểu tượng Kenworth. Một sự trùng hợp nữa là Bierbodt cũng đã đến thăm gia đình anh ta ở Illinois đúng thời điểm này, nơi mà Tammy đã được nhìn thấy lần cuối cùng ở đấy. Sau khi điều tra và xét nghiệm ADN cảnh sát vẫn không có đủ chứng cứ để bắt giữ Bierbodt. Sau khi thả Bierbodt đội điều tra đã không còn một dấu vết gì để có thể tiếp tục điều tra về vụ án, vụ án phải tạm thời khép lại mà chưa có thêm một thông tin gì.Mười năm sau, một trong những điều tra viên vẫn chỉ xoay quanh Bierbodt. Mặc dù đã về hưu nhưng cựu cảnh sát bang Illinois vẫn khẳng định rằng những chi tiết xung quanh người đàn ông này là nguyên nhân để ông tin rằng Bierbodt là đối tượng khả nghi và cần phải bắt giữ.Một tội phạm với kỷ lục giết 6 người phụ nữ trong một năm, có nhiều chi tiết trùng hợp với cái chết của Tammy nhưng khi tên tội phạm đã bị kết án tử hình thì vẫn chưa thể kết luận được liệu tên này có liên quan đến vụ giết hại Tammy hay không?Năm 2004, lực lượng FBI đã tìm thấy xác của rất nhiều phụ nữ ở gần Mississippi. Chủ yếu những nạn nhân này vẫn chỉ là gái mại dâm. Họ cũng bị giết sau khi bị tấn công tình dục. Chính vì vậy tổ chức FBI đã cố gắng để kết nối một đường dây truy tìm những hung thủ giết người hàng loạt kiểu thể này. Sau khi đường dây điều tra được thành lập đến nay họ đã tìm được 500 nạn nhân và 200 nghi phạm.Mendenhall cũng là một trong số 200 nghi phạm này. Ngoài 6 nạn nhân tên này khai là đã giết hại trong năm 2007 thì hắn vẫn kêu gào trước tòa là không phạm thêm một tội gì nữa. Hắn vẫn cố gắng bào chữa cho tội lỗi của mình trước bản án tử hình mà tòa đã tuyên. Sau một loạt điều tra các nghi phạm thì thủ phạm giết Tammy vẫn còn là một ẩn số nhưng những tài xế xe tải vẫn là những nghi phạm đáng phải quan tâm.Thật không thể tin được một vụ án đã xảy ra 17 năm qua, với đội ngũ điều tra đã tìm ra rất nhiều nhân chứng nhưng vẫn không đủ bằng chứng để có thể kết luận được gì về vụ án này. Rất nhiều người quan tâm đến vụ án đều muốn tìm được nguyên nhân cũng như thủ phạm gây ra cái chết của Tammy, nhất là gia đình và những người thân của Tammy, họ không thể tin được vào sự thật là trong suốt 17 năm họ đã thực sự mất Tammy còn thủ phạm vẫn không biết là ai.Một phần thưởng mà FBI trao là 50.000 USD cho những ai cung cấp thông tin về vụ án của Tammy để giúp họ có thể kết luận và khép lại vụ án này.