"Bí mật khó nói" trong vụ giết người của bà Cốc Khai Lai

Bà Cốc Khai Lai đã phải nhận án tử hình vì đầu độc doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Bà Vương Tuyết Mai là người đầu tiên và đến nay là duy nhất nói thẳng về cái chết bí ẩn của doanh nhân Heywood trong một khách sạn Trung Quốc hồi tháng 11 năm ngoái. Phát biểu với Telegraph, bà Vương cho biết, các báo cáo chính thức về động cơ đằng sau vụ giết người này là "phi lý".



Theo các báo cáo này, ông Heywood bị bà Cốc Khai Lai - vợ cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai - sát hại sau một tranh chấp trong làm ăn, khiến ông Heywood có hành động đe dọa con trai của ông bà Bạc.



Hồi tháng 8, bà Cốc bị kết án sử dụng cyanide để đầu độc ông Heywood lúc ông này đã ngà ngà say trong khách sạn ở Trùng Khánh. Bà Cốc nhận án tử hình, song được hoãn thi hành án trong 2 năm.



Tuy nhiên, hôm 1.11, bà Vương - một trong những chuyên gia pháp y cao cấp nhất tại Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Trung Quốc, cơ quan chính phủ hàng đầu phụ trách điều tra các vụ án hình sự và tố tụng hình sự nghiêm trọng - bác bỏ bản án và nói rằng "lương tâm" đã khiến bà phải lên tiếng.



Trong cuộc trả lời phỏng vấn Telegraph, bà Vương - Phó Chủ tịch Hiệp hội Pháp y Trung Quốc - cho biết "bà Cốc Khai Lai không thể hành động như vậy chỉ vì có ai đó đe dọa con trai bà". Bà Vương cũng bác bỏ ý kiến cho rằng giữa ông Heywood và bà Cốc có mối quan hệ tình ái - nguyên nhân dẫn đến vụ giết người.



"Tôi tin động cơ đằng sau vụ giết người là muốn ngăn chặn ông Heywood tiết lộ một bí mật, bí mật đó không phải là mối quan hệ tình ái mà phải là một điều gì đó lớn hơn, phức tạp hơn và không thể nói ra được" - bà Wang nói.



Chuyên gia pháp y này cũng tin rằng, lý do thực đằng sau vụ sát hại Heywood có thể phải lần lại dấu vết ở thành phố Đại Liên- nơi ông Bạc Hy Lai làm thị trưởng từ năm 1993 đến 2000. Ông Heywood cũng sống tại đây trong những năm 90 với công việc ban đầu là giáo viên tiếng Anh. "Gốc rễ của vấn đề nằm ở thành phố phía đông bắc Trung Quốc- nơi họ gặp gỡ và kết bạn với nhau" - bà Vương nói.



Tuy nhiên, bà Vương thừa nhận rằng bà chưa được tiếp cận những bằng chứng mới hoặc những bằng chứng bị che đậy kỹ, song cho biết bà đã phân tích, so sánh những tài liệu công khai liên quan đến vụ án bà Cốc Khai Lai và cựu giám đốc công an Vương Lập Quân.



Về số phận ông Bạc Hy Lai, các nhà phân tích hy vọng rằng, vụ án xét xử ông sẽ được tiến hành sau Đại hội Đảng lần thứ XVIII của Trung Quốc.