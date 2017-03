Bỉ sống trong cảm giác lo ngại khủng bố

Trước đó cảnh sát đã chỉ thị cho Công ty Giao thông liên khu tại Brussels ngăn lối vào nhiều trạm tàu điện ngầm vì lý do an ninh. Đây là một trong các biện pháp an ninh đã được Thủ tướng Bỉ Charles Michel thông báo sau cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia cuối tuần trước.

Nước Bỉ sống trong tình trạng căng thẳng từ nhiều ngày qua sau khi báo cáo của cơ quan tình báo Bỉ cho thấy có hai toán khủng bố đang đến Bỉ và Pháp chuẩn bị hành động. Ba tháng trước đó đã xảy ra tấn công khủng bố tại sân bay và tàu điện ngầm ở Brussels (32 người chết, hơn 300 người bị thương).

Cuối tuần rồi, cảnh sát đã mở chiến dịch truy quét tại 16 khu vực tại ba vùng Brussels, Flanders và Wallonia. Hàng trăm cảnh sát chia thành hàng chục mũi khám xét nhà cửa và 152 nhà xe.

Cảnh sát đã bắt giữ khoảng 40 người, sau đó thẩm vấn 12 người và cuối cùng tạm giữ và truy tố ba nghi can khủng bố. Chiến dịch truy quét được thực hiện vì kết quả nghe lén điện thoại cho thấy có một toán khủng bố chuẩn bị tấn công nhân dịp hai đội Bỉ và Ireland gặp nhau chiều 18-6.

Đài truyền hình quốc gia Bỉ RTBF đưa tin trong ba nghi can bị truy tố có hai nghi can anh em Moustapha Benhattal (40 tuổi) và Jawad Benhattal (29 tuổi). Chúng thuộc dòng họ của hai anh em Ibrahim và Khalid el Bakraoui là hai tên khủng bố đã đánh bom tự sát ở Brussels hôm 22-3.

Cơ quan công tố liên bang (giữ vai trò điều phối chống khủng bố) phải thừa nhận chiến dịch truy quét không đạt được mục đích đầy đủ vì không tìm thấy vũ khí hay chất nổ nào hết và trong hai toán nghi can khủng bố thì chỉ mới có một toán bị vô hiệu hóa.

Tình hình nêu trên cho thấy các phần tử thánh chiến vẫn tiếp tục hoạt động ở Bỉ. Trước nguy cơ khủng bố, cảnh sát đã tăng cường bảo vệ an ninh đối với một số bộ trưởng và gia đình cùng các nhà chính trị và các nhân vật đại diện cho nước Bỉ.

Cơ quan Điều phối về phân tích đe dọa khủng bố (OCAM) đánh giá có bốn thành viên chính phủ đang bị đe dọa gồm Thủ tướng Charles Michel, Bộ trưởng Ngoại giao Didier Reynders, Bộ trưởng Nội vụ Jan Jambon và Bộ trưởng Tư pháp Koen Geens. Trả lời đài phát thanh RTL, Bộ trưởng Bộ Hòa nhập xã hội Willy Borsus cho biết không loại trừ có cả quốc vương.

Để trấn an dư luận, Thủ tướng Charles Michel bảo đảm tình hình đã được kiểm soát. OCAM quyết định vẫn duy trì mức báo động cấp ba. Dù cảm giác bất an nhưng người hâm mộ Bỉ vẫn tập trung tại các địa điểm công cộng để theo dõi các trận thi đấu trong mùa Euro 2016.