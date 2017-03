Bin Laden bị Mỹ bắt sống trước khi bị bắn chết?

Ngoài việc thu được các xác chết với đầy vết đạn tại khu nhà, cơ quan an ninh Pakistan cũng bắt hai người phụ nữ và 6 trẻ em trong độ tuổi từ 2 đến 12, sau khi lực lượng Mỹ đã bay sang Afghanistan. Một số tin cho biết có 16 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, bị bắt trong khu nhà, hầu hết là người Arập.

Một bé gái 12 tuổi là con của Bin Laden liên tục nói với các điều tra viên Pakistan rằng quân Mỹ đã bắt được cha của em nhưng bắn vào đầu ông ngay trước mắt các thành viên trong gia đình.

Theo các nguồn tin, Bin Laden ở tầng một của ngồi nhà và bị kéo lê trên sàn ra máy bay trực thăng sau khi bị biệt kích Mỹ bắn chết.



Theo thông tin mà các quan chức Pakistan thu đươc từ những người bị bắt, Bin Laden không hề mang vũ khí và cũng không có bất kỳ người nào trong khu nhà bắn vào các máy bay hay lính biệt kích Mỹ.



“Không hề có một viên đạn nào được bắn ra từ khu nhà vào binh lính Mỹ và các máy bay của họ," một quan chức giải thích.

Các nhân viên an ninh cho hay họ không hề thu được bất kỳ vũ khí hay chất nổ nào trong cuộc lục soát rất kỹ suốt hai ngày 2 và 3/5/2011. Họ nói đây chỉ là một ngôi nhà bình thường với 13 phòng, 6 phòng ở tầng 1 còn các phòng còn lại ở tầng 2 và 3.



“Không hề có boongke hay đường hầm trong ngôi nhà và đó là lý do tôi không hiểu tại sao kẻ bị truy lùng gắt gao nhất thế giới lại quyết định sống ở đó," một quan chức nói.



Một nguồn tin an ninh Pakistan nói với báo Al Arabiya rằng các thành viên gia đình Bin Laden đã được đưa tới Rawalpindi, gần thủ đô Islamabad. Ông này cho biết thêm: “Hiện họ đang được điều trị tại quân y viện Rawalpindi, nơi họ được chuyển đến bằng trực thăng.” Một nguồn tin nói vợ của Bin Laden bị thương ở chân hoặc ở vai.



Ngoài vợ và con của Bin Laden còn có một phụ nữ Yemen - có thể là bác sĩ riêng của gia đình này.

Về người phụ nữ bị chết, các quan chức nói có thể là vợ Bin Laden hoặc một người thân thiết với gia đình vì cô này đã hy sinh tính mạng vì ông ta. “Theo thông tin chúng tôi nắm được, cô ta đã lấy thân mình che đạn cho Bin Laden trong cuộc tấn công và đã bị chết dưới tay biệt kích Mỹ,” một quan chức nói.



Lực lượng đặc nhiệm của Mỹ chỉ mang theo hai xác lên máy bay trực thăng - một là Bin Laden và xác kia của người con trai. Khi lực lượng an ninh và binh lính Pakistan tới hiện trường thì lính Mỹ đã bay về vùng núi của các bộ lạc Pakistan để sang Afghanistan.

