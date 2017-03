Bộ ngoại giao thành “bộ ngoại tình”?

Hình ảnh của Đặng Tân Minh và các người tình đại sứ tràn ngập báo chí Hàn Quốc trong những ngày qua Ảnh: Yonhap



Theo MỸ LOAN (TTO)



Như hiệu ứng domino, tiếp theo sau cơn dư chấn bê bối tình dục ở Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thượng Hải, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lại đang phải đau đầu hứng chịu búa rìu dư luận khi một quan chức Đại sứ quán Hàn Quốc ở Ulan Bator (Mông Cổ) bị sập bẫy tình do dan díu với một phụ nữ Mông Cổ và để lại “hậu quả khôn lường”!Báo Korea Herald cho biết quan chức trên sau khi có quan hệ tình ái với người phụ nữ này đã để lại một bào thai và rồi lặng lẽ “quất ngựa truy phong” khi hết nhiệm kỳ ở Mông Cổ trở về nước mà không một lời từ biệt. \Phẫn uất vì bị bỏ rơi, người phụ nữ đã đâm đơn kiện đòi nhà ngoại giao này phải bồi thường tiền kèm lời đe dọa sẽ tung hê toàn bộ thông tin nhạy cảm về mối quan hệ bí mật của họ. Nhà ngoại giao “ăn bánh không trả tiền” này đã từ chức hồi tháng 2-2010 ngay khi Chính phủ Hàn Quốc mở cuộc điều tra vụ việc. Vụ việc bị tiết lộ chỉ vài tháng sau khi ngoại trưởng Yu Myung Hwan từ chức hồi tháng 9-2010 do cáo buộc lạm dụng chức quyền đưa con gái ông vào làm tại bộ này với mức lương khá cao.Vụ bê bối này xảy ra chỉ vài ngày sau vụ bốn quan chức Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thượng Hải sập bẫy tình với người đẹp Đặng Tân Minh. Như báo Chosun Ilbo mô tả, Đặng, 33 tuổi, người Thượng Hải, có chồng Hàn Quốc, là một phụ nữ quyến rũ, có mối quan hệ rộng rãi với giới chức cấp cao địa phương. Bốn quan chức ngoại giao ở Thượng Hải, trong đó có cựu lãnh sự Kim Jeong Ki, đang bị điều tra về những cáo buộc làm rò rỉ thông tin mật của quốc gia. 10 quan chức khác được cho là có quan hệ không chính đáng với Đặng Tân Minh cũng đang bị điều tra riêng rẽ. Đặng đang trở thành nhân vật chính trong nghi án gián điệp.Đến “vụ Mông Cổ”, dư luận Hàn Quốc đã không chút do dự khi gọi bộ ngoại giao là “bộ ngoại tình”.Nguyên nhân đổi tên này, như báo Chosun Ilbo dẫn lời một quan chức thuộc Văn phòng điều tra Cheong Wa Dae cho biết, là “kỷ luật lỏng lẻo ở lãnh sự quán Hàn Quốc tại các nước” dẫn đến những bê bối tình dục đang bị phanh phui từng bước.Giải thích nguyên nhân có quá nhiều bê bối bị phát hiện gần đây, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng họ không tài nào kiểm soát được hành vi của một số quan chức ngoại giao không chuyên nghiệp được tuyển vào từ những bộ khác trong bộ máy nhà nước Hàn Quốc. Báo Korea Herald cho biết trong bốn vị đang bị điều tra có một người thuộc Bộ Kinh tế tri thức và một người thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc. “Rất khó để kiểm soát các viên chức này bởi số phận của họ là do bộ quản lý họ định đoạt. Bộ Ngoại giao hầu như không thể kiểm soát được họ”- một quan chức giấu tên trong Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.Hàn Quốc hiện có 270 viên chức cấp cao đang đi sứ nước ngoài, chiếm 1/4 trong 1.100 nhân viên chính thức được đào tạo bài bản của Bộ Ngoại giao nước này. Dù con số này rất nhỏ nhưng hầu hết các sự kiện bất thường đều liên quan đến số quan chức này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định.Dù vậy, Chính phủ Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra toàn diện về đạo đức nghề nghiệp của 156 viên chức đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Cùng lúc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã nghiêm khắc nhắc nhở nhân viên của mình về đạo đức nghề nghiệp của một công chức nhà nước. Bộ Ngoại giao cũng đang có nhiều nỗ lực khác nhằm cải thiện hình ảnh để lấy lại danh xưng đích thực của mình là Bộ Ngoại giao. “Tôi yêu cầu các bạn giữ gìn những nguyên tắc của một công chức. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục những nỗ lực cải tổ quản lý cá nhân và quy trình làm việc. Làm ơn đừng để những sự kiện gần đây xáo trộn và các bạn hãy tiếp tục làm nhiệm vụ của mình” - Ngoại trưởng Kim Sung Hwan kêu gọi nhân viên của ông.Ngày 9-3, ông Kim đã chính thức xin lỗi người dân Hàn Quốc vì để xảy ra sự kiện làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Bộ Ngoại giao và của Hàn Quốc.