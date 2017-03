“Bộ phim NoW” đầy bất ngờ mới...

Một người đàn ông đeo mặt nạ hình ông Murdoch trong cuộc biểu tình chống News Corp lúc phiên điều trần ở Ủy ban nội vụ Hạ viện Anh diễn ra. Biểu ngữ viết: “Murdoch bị truy nã vì phạm tội thông tin” - Ảnh: Reuters

Ngày 20-7, Ủy ban nội vụ Hạ viện Anh đã đưa ra báo cáo kết luận Công ty News International (thuộc Tập đoàn News Corp) đã “cố tình cản trở” cuộc điều tra nghi án nghe lén điện thoại của báo News Of The World (NoW) hồi năm 2005-2006 và chỉ trích sự yếu kém của Sở Cảnh sát London (Scotland Yard).

Các nghị sĩ Anh lên án mạnh mẽ hai cựu phó giám đốc John Yates (mới từ chức) và Andy Hayman khi cho rằng bản đánh giá năm 2009 của John Yates về việc không cần điều tra tiếp vụ NoW là “cực kỳ yếu kém” và “sai lầm nghiêm trọng”. Các nghị sĩ Anh cũng chỉ trích ông Hayman, người chỉ đạo cuộc điều tra đầu tiên năm 2005, “có thái độ quá thân mật” với các nhân vật ở News International nằm trong danh sách bị điều tra.

Họ cũng cáo buộc ông Hayman đã “cố tình khai báo quanh co, lập lờ” khi bị Ủy ban nội vụ Hạ viện Anh khảo về mối quan hệ giữa ông với News International để đánh lạc hướng ủy ban. Sau khi rời Sở Cảnh sát London năm 2010, ông Hayman trở thành nhà báo của tờ Times thuộc News International.

Ủy ban nội vụ Hạ viện Anh yêu cầu Scotland Yard phải điều tra nhanh chóng và toàn diện nghi vấn cảnh sát London nhận tiền từ News International để ỉm đi vụ việc.

Trước đó, trong cuộc điều trần ngày 19-7, cha con tỉ phú Rupert Murdoch đã bị Ủy ban nội vụ Hạ viện Anh liên tục truy vấn suốt hai giờ. Cả hai đã ngỏ lời xin lỗi các nạn nhân bị nghe lén điện thoại và cho biết “sẽ làm tất cả để được họ tha thứ”. “Ðây là ngày đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời tôi” - ông trùm truyền thông 80 tuổi này tỏ ra ngậm ngùi, nhưng cha con ông đều phủ nhận trách nhiệm trong vụ xìcăngđan nghe lén điện thoại. Ông tuyên bố đã bị các nhân viên “đánh lừa”.

Trong khi đó chiều 20-7, Thủ tướng Anh David Cameron phải ra điều trần trước Ủy ban nội vụ Hạ viện Anh ngay sau khi vừa trở về London sau chuyến công du hai ngày ở châu Phi. Uy tín của ông Cameron đang sụt giảm nặng nề do đã thuê biên tập viên NoW Andy Coulson làm giám đốc truyền thông. Mới đây lại có thêm tin cựu biên tập viên NoW Neil Wallis, người bị bắt tuần trước vì có liên quan đến vụ việc, từng tư vấn truyền thông cho ông Cameron.

Ông Cameron đã lên tiếng xin lỗi ngay trong cuộc điều trần. “Tất nhiên tôi hối hận và tôi vô cùng xin lỗi về những phản ứng giận dữ do chuyện này gây ra” - Thủ tướng Cameron nói.

Theo Hiếu Trung (TTO / Guardian, Telegraph, WSJ)