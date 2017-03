Ca sĩ, chiếc vali và cuộc tìm kiếm công lý

Fatima Kama

Vào tháng 7/1999, ca sĩ phòng trà Fatima Kama đã xuất hiện trên trang nhất hàng loạt tờ báo khi thi thể của cô được tìm thấy trong một vali tại một bãi đậu xe ở Sân bay Heathrow London.



Nhưng mãi 12 năm sau, kẻ giết cô mới ra trước pháp luật.



Hồi tháng 8, cựu tiếp viên hàng không của hãng Kuwait Airways, Youssef Wahid, 42 tuổi, đã bị kết tội giết hại Fatima Kama, người Canada gốc Morocco và vào ngày 3/10, y lĩnh án tù chung thân.



Bouchaib, cha của Fatima Kama, nói với các phóng viên Canada sau khi Wahid bị kết án: "Thẩm phán và hội đồng xét xử ở London đã có thể cho chúng tôi điều mà chúng tôi đã chờ đợi nhiều năm nay".



Tuyên phạt bị cáo tối thiểu 24 năm tù, thẩm phán Paul Worsley nói rằng hắn là một "người đàn ông tinh ranh, xảo quyệt và lôi cuốn", người không thể hiện dù chỉ một chút hối hận. Wahid không khai tại sao hắn giết Fatima song các thám tử nghĩ động cơ là tham lam và thú tính.



"Sôi nổi và quyến rũ"



Fatima, kiếm tiền nhờ hát ở các bữa tiệc và lễ cưới Ảrập, đã lấy tiền mặt cùng trang sức, trị giá ít nhất 80.000 USD từ hộp ký gửi an toàn vào ngày trước khi cô bị tấn công tình dục rồi bị đâm chết.



Ca sĩ này chuyển tới London vào tháng 5/1999 - có vẻ như là muốn phát triển nghề ca hát của mình - và thuê một căn hộ gần Marble Arch. Fatima, người đang thưởng thức cuộc sống vui vẻ tại các câu lạc bộ đêm và sòng bạc, đã bắt đầu hẹn hò với một người Ảrập giàu có và hy vọng sẽ thu được một album.



Tại phiên xử, công tố viên Adrian Darbishire nói: "Cô ấy là một phụ nữ trẻ sôi nổi và quyến rũ, có nhiều người giàu có theo đuổi".



Fatima về nhà ở Montreal để tổ chức mừng sinh nhật tuổi 28 của mình. Khi trở lại London ngày 10/7/1999, cô được thông báo sẽ dùng chung căn hộ với Youssef Wahid, em trai của chủ nhà Adel Wahid.



Một tuần sau đó, Youssef Wahid giết Fatima, bỏ xác cô vào một vali đen trong căn hộ của cô rồi mang nó lên taxi tới Heathrow. Hắn bị máy quay giám sát an ninh ghi lại khi đang đẩy chiếc vali trên xe đẩy, qua bãi đỗ xe Ga số 3. Vài phút sau khi bỏ lại vali, một hành khách thông báo về nó cho cảnh sát và họ sớm phát hiện ra xác của Fatima.



Nhưng đúng lúc họ nhận dạng được Fatima và lần theo dấu vết của cô tới căn hộ, Wahid đã trốn chạy trên một chuyến bay tới Beirut, nơi hắn chào đời và vẫn còn gia đình. Cục Điều tra tội phạm thuộc Sở Cảnh sát London đã liên lạc với các nhà chức trách Lebanon nhưng nước này và Anh không có hiệp ước dẫn độ chính thức.



Năm 2004, đài CBC của Canada đã điều tra vụ việc và phát hiện rằng vào giữa tháng 7/1999 và tháng 8/2000, Wahid đã bị bắt vài lần ở Lebanon nhưng rút cục đều được thả.



Nhà báo Claude Vickery của CBC nói: "Khi phía Lebanon thẩmg vấn hắn, họ không biết những bức ảnh của hắn gắn với chiếc vali. Hắn kể với họ hắn đã nghe thấy một cuộc cãi vã giữa Fatima và người tình giàu có của cô và không muốn can thiệp".



Lĩnh án tử hình



Nhà báo Vickery cho hay, Fatima từng sống giữa một môi trường đặc biệt ở một khu vực nhỏ thuộc London. "Có một cộng đồng khó tin gồm nhiều kẻ ma cô quanh đường Edgware và khách sạn Dorchester. Họ lái xe lòng vòng trên những chiếc Mercedes, dẫn gái về cho những người Ảrập giàu có".



"Đó là nhóm tiểu văn hóa lôi cuốn, nhưng tất cả những người liên quan dường như đều biến mất sau cái chết của Fatima".



Wahid sau đó biến mất - có thể tới Ảrập Xêút - nhưng vào tháng 11/2001, một tòa án Lebanon đã chính thức kết luận hắn giết Fatima và tuyên án tử hình vắng mặt.



Nhà báo Vickery nói với BBC: "Wahid là một tên trộm chuyên nghiệp. Hắn bị đuổi khỏi nghề tiếp viên hàng không bởi vì hắn chuyên trộm thẻ tín dụng từ những hành khách hạng nhất. Động cơ chính là tiền. Cô ấy có nhiều tài sản và vào buổi sáng bị giết, cô ấy vừa được tặng một đồng hồ 40.000 Bảng bởi người bạn trai giàu có".

Gần một thập niên trôi qua Wahid mới lộ diện. Vào tháng 8 năm ngoái, cuối cùng hắn đã bị lần theo tới Bahrain và bị dẫn độ tới Anh.



Trong một thông điệp được dịch từ tiếng Pháp và được đọc trước tòa án, mẹ của Fatima, bà Hasna Ould, bày tỏ: "Fatima là con đầu lòng của tôi và tôi đã bảo vệ con bé suốt 28 năm, và bỗng nhiên một kẻ sát nhân cướp nó đi chẳng vì điều gì".

Theo Thanh Hảo (VNN / BBC)