Các nhân vật máu mặt dính bê bối gái gọi

Eliot Spitzer

Thống đốc thứ 54 của New York Eliot Spitzer đã buộc phải từ chức sau khi bị lộ là khách hàng của câu lạc bộ đế vương, vốn là một đường dây mãi dâm cao cấp. Trong vụ này, ông Spitzer bị buộc tội đã chi hàng nghìn USD để quan hệ tình dục với một gái điếm tên là Kristen hay còn gọi là Ashley Dupre. Tuy nhiên, quan chức này không phải đối mặt với những cáo buộc hình sự.

Heidi Fleiss, Má mì Hollywood

Heidi Fleiss bị phát hiện khi đang làm chủ một đường dây gái điếm cao cấp dành cho vô số các khách hàng nổi tiếng và giàu có ở Hollywood. Fleiss bị kết án 37 tháng tù vì tội trốn thuế nhưng chỉ phải chịu án có 21 tháng.

Tú bà Washington D.C

Deborah Jeane Palfrey bị kết tội kiếm tiền phi pháp vì điều hành một công ty gái gọi cao cấp - Pamela Martin và các đồng sự tại Washington D.C. Công ty này được cho là đã cung cấp gái cho một số quan chức chính phủ cấp cao, gồm cả đại diện của Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ Randall L. Tobias (cựu CEO của Eli Lilly). Ông này đã từ chức vì bê bối.

Nghị sĩ Barney Frank

Frank, nghị sĩ công khai thừa nhận là người đồng tính và là Chủ tịch Ủy ban tài vụ Hạ viện Mỹ từng bị Hạ viện khiển trách vào năm 1990 sau khi thú nhận đã trả tiền cho Steve Gobie, một trai bao, để đối tình dục rồi sau đó còn bỏ tiền túi để thuê người này làm trợ lý riêng. Gobie thừa nhận đã điều hành một dịch vụ mãi dâm với sự đồng ý của Frank. Tuy nhiên, kết quả điều tra của ủy ban đạo đức lại xác nhận Frank không hề hay biết việc này, và cáo buộc Frank biết Gobie dùng căn hộ ở đồi Captiol vào mục đích mãi dâm là không đúng.

Hugh Grant

Chỉ vài tuần trước khi ra mắt bộ phim 9 tháng, diễn viên Hugh Grand bị tóm ở Los Angeles vì có hành vi dâm đãng tại nơi công cộng khi đang vui vẻ với gái điếm Hollywood Divine Brown. Grant không kháng án, và bị phạt, bị kết án 2 năm thử thách.

Jerry Springer

Khi làm ủy viên hội đồng thành phố Cincinnati, tên của Springer xuất hiện trên tấm séc cá nhân cho một dịch vụ bán dâm khi lực lượng an ninh tiến hành một cuộc đột kích nhằm vào nhà chứa ở Fort Wright. Springer nhận lỗi và từ chức.

Jeffrey Epstein

Tỷ phú, người thành lập công ty quản lý tài chính J. Epstein & Co (sau này gọi là Financial Trust Co.), và là nhà từ thiện có tiếng. Epstein bị buộc tội trả tiền cho một số cô bé vị thành niên biểu diễn gợi dục trước mặt tại dinh thự ở Florida. Nhân vật này đã nhận tội vào tháng 6/2008

Max Mosley

Chủ tịch FIA - bộ máy điều hành giải F1 và các giải đua xe máy quốc tế khác, Mosley bị buộc tội tham gia quan hệ khổ dâm với 5 gái điếm. Mosley thắng kiện trong vụ việc chống lại tờ báo News of the World của Anh (hiện đã đình bản) sau khi tờ này tiết lộ đoạn clip sex với lý do đã vi phạm quyền riêng tư.

Theo Hoài Linh (VNN / CNBC)