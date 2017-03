Cấm vận Iran có tác dụng gì?

Ông còn kêu gọi các nước trong khu vực cảnh giác trước âm mưu gieo bất hòa của Mỹ bởi các cuộc biểu tình ở Trung Đông và Bắc Phi đang kích động Mỹ.

Tổng thống Obama tuyên bố Iran sẽ phải trả giá cho âm mưu ám sát đại sứ Saudi Arabia tại Mỹ (Iran phủ nhận). Tuy nhiên, theo hãng tin Ả Rập Al Jazeera, trên cơ sở các chi tiết đã được công bố, cáo buộc của Mỹ đã thiếu độ tin cậy. Một trong hai nghi phạm bị bắt là Manssor Arbabsiar người Mỹ gốc Iran, hành nghề bán xe cũ tại bang Texas. Báo Houston Chronicle (Mỹ) cho biết ông này không hề quan tâm đến chính trị hay tôn giáo và những người quen biết xem ông này là người thiếu khả năng suy nghĩ, thiếu đầu óc tổ chức, vậy nên không giống đối tượng để thuê làm sát thủ.

Mỹ đã từng đóng băng lĩnh vực ngân hàng của Iran vì vấn đề hạt nhân Iran. Dù vậy chính phủ Iran vẫn không thay đổi lập trường. Báo Financial Times (Anh) phân tích:

Iran cần mỗi năm 10 tỉ USD đầu tư nước ngoài để phát triển. Do bị cấm vận, Iran chỉ thu được 3 tỉ USD. Trong khi đó, lệnh cấm vận chủ yếu đánh vào lĩnh vực ngân hàng, do đó Iran tự do xuất khẩu dầu khí và đạt đến mức 100 tỉ USD khi giá xăng dầu ở mức cao. Năm nay Iran còn thu được 35 tỉ USD từ xuất khẩu các mặt hàng khác. Và dù Mỹ cố ngăn chặn Iran xuất khẩu dầu khí, trong bối cảnh khát xăng dầu ở châu Á cộng thêm xăng dầu dễ nhập lậu, cấm vận trở nên vô tác dụng.

Mỹ không tìm kiếm được thái độ ủng hộ của các nước quan trọng để siết chặt cấm vận đối với Iran. Kim ngạch thương mại Trung Quốc-Iran năm nay ước tính đạt 45 tỉ USD, tăng 50% so với năm ngoái. Trừng phạt Iran sẽ gây bất lợi cho Trung Quốc và Trung Quốc có thể sẽ không ủng hộ. Iran còn có đối tác Nga. Nga đang hợp tác với Iran khai thác mỏ và các lĩnh vực kinh doanh khác. Thương mại chính ngạch giữa nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cũng đã tăng đến 11 tỉ USD so với 5 tỉ vài năm trước.

Thậm chí các nước tham gia trừng phạt kinh tế cùng Mỹ như Ấn Độ vẫn mua dầu khí từ Iran thông qua các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ. Thêm vào đó, Iran là đối tác thương mại chính của Iraq. Năm ngoái, thương mại song phương đạt 10 tỉ USD. Quan hệ Mỹ-Pakistan đang căng thẳng, do đó một số quan chức Pakistan còn thúc giục chính phủ mở rộng giao thương với Iran.

Có thể lần này Tổng thống Obama sử dụng chiêu cáo buộc Iran dính líu đến âm mưu ám sát đại sứ Saudi Arabia để gây sức ép đối với các đối tác thương mại của Iran. Tuy nhiên như đã nêu, trừng phạt kinh tế không đủ để thay đổi chế độ tại Iran mà chỉ khiến dân thường trả giá. Iraq từng bị cấm vận trong những năm 1990 khiến hơn 0,5 triệu người chết nhưng chính quyền Saddam Hussein vẫn không lung lay.

QUANG MINH (Mỹ)