Cấm vận sẽ bóp nghẹt kinh tế Triều Tiên

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn từ quân đội Hàn Quốc ghi nhận đây là lần đầu tiên trong năm nay Triều Tiên bắn tên lửa tầm ngắn. Quân đội Hàn Quốc lo ngại sẽ có thêm nhiều hành động khiêu khích tiếp theo và đang giám sát chặt chẽ động thái của Triều Tiên.

Trước đó, toàn bộ 15 nước Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua Nghị quyết 2270 trừng phạt CHDCND Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ tư (ngày 6-1) và sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo (ngày 7-2). Đây là nghị quyết thứ tư về vấn đề hạt nhân Triều Tiên sau ba nghị quyết năm 2006, năm 2009 và năm 2013.

Nghị quyết 2270 yêu cầu phong tỏa các phương tiện giao thông đường bộ, đường biển và đường hàng không nhằm làm kiệt quệ nguồn thu nhập của Triều Tiên. Nội dung nghị quyết gồm các điểm chủ yếu như sau:

- Giám sát toàn diện mọi tàu bè ra vào Triều Tiên. Lần đầu tiên cấm Triều Tiên xuất khẩu than đá, thép và các loại quặng khác. Cấm các chuyến bay Triều Tiên bị nghi ngờ chở hàng cấm.

- Bổ sung 12 doanh nghiệp, tổ chức và 16 cá nhân vào danh sách cấm vận (phong tỏa tài sản, cấm ra nước ngoài). Như vậy đã có 32 doanh nghiệp, tổ chức và 28 cá nhân bị cấm vận, trong đó có chính phủ Triều Tiên và đảng Lao động Triều Tiên.

- Nghị quyết 2270 đưa ra danh sách 31 tàu thuộc Công ty Quản lý đường biển (OMM) của Triều Tiên. Số hàng cao cấp bị cấm tăng từ bảy lên 12 mặt hàng.

- Cấm Triều Tiên nhập khẩu vũ khí hạng nhẹ. Cấm điều động, tiếp nhận sĩ quan và cố vấn quân sự nhằm mục đích huấn luyện.

Song song đó, Mỹ đã đơn phương áp đặt lệnh trừng phạt. Mỹ đã đưa năm chủ thể và 11 cá nhân Triều Tiên vào danh sách cấm vận, trong đó năm chủ thể gồm Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên, Học viện Quốc phòng, Bộ Công nghiệp năng lượng nguyên tử, Tổng cục Phát triển hàng không-vũ trụ và Quân ủy trung ương.

Yonhap ghi nhận Nghị quyết 2270 là biện pháp trừng phạt nặng nề nhất từ trước đến nay và chắc chắn sẽ tác động đến kinh tế Triều Tiên.

Than anthracite (than hoạt tính) và quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất của Triều Tiên. 45% xuất khẩu của Triều Tiên sang Trung Quốc là than anthracite (1,05 tỉ USD) và quặng sắt (72 triệu USD). Dự kiến khi quặng mỏ Triều Tiên bị cấm xuất khẩu, GDP sẽ giảm 4,3% so với năm 2014. Công tác kiểm soát hàng hóa Triều Tiên qua đường biển, đường bộ và đường hàng không sẽ làm phí tăng lên.