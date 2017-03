Can thiệp vào Ukraine, Mỹ lo sợ nước Nga ‘hồi sinh’

Mỹ không muốn có đối thủ

Theo Friedman, Hoa Kỳ đã can thiệp trên toàn cầu trong hơn một thế kỷ với mục tiêu đảm bảo kiểm soát được các đối thủ tiềm năng. Đối với Hoa Kỳ, bất kỳ thế lực nào “trỗi dậy” ở châu Âu cũng làmối đe dọa. Mặc dù Chiến tranh Lạnh đã kết thúc, Washington vẫn còn "quá nhạy cảm" với sự hồi sinh của Nga.

"Hoa Kỳ đã can thiệp vào chiến tranh thế giới thứ I năm 1917 và một lần nữa trong Thế chiến II để ngăn chặn nước Đức. Mỹ phát động cuộc Chiến tranh Lạnh để ngăn chặn quyền bá chủ của Nga. Suốt một thế kỷ nay, chiến lược của Mỹ chưa hề thay đổi”.



Vì sao Mỹ lại nhắm đến Ukraine?



Mỹ nhắm vào Ukraine vì Putin dám làm "bẽ mặt" Obama

Thứ nhất, Washington lo sợ Nga sẽ giành lại quyền kiểm soát trong khu vực. Trong suốt cuộc khủng hoảng, Mỹ đã cáo buộc Nga xâm lấn khu vực, trong khi thực chất Nga đã không còn chủ trương tấn công mà đã trở về thế phòng ngự.

Ông lập luận: "Nếu Nga tái khẳng định quyền lực của mình ở Ukraine, Nga sẽ vừa có quân đội và quyền lực chính trị lớn mạnh để bước đầu tác động đến châu Âu. Vì vậy, không phải là vô lý khi Hoa Kỳ, và một số nước châu Âu, muốn khẳng định quyền lực của họ ở Ukraine”.



Thứ hai, sự hiện diện của Washington tại Ukraine cũng được xem như là một cách để trừng phạt Nga dám làm “bẽ mặt” chính quyền của Barack Obama trong cuộc khủng hoảng Syria.



Friedman tin rằng Tổng thống Mỹ vốn không muốn xâm chiếm Syria, ngay cả khi các lực lượng của Assad bị cáo buộc có sử dụng khí độc. Ông Obama có lý do hoàn hảo để khởi động một cuộc tấn công quân sự, nhưng ông đã quyết định không can thiệp do lo ngại rằng nó có thể dẫn đến sự phát sinh một phong trào thánh chiến Sunni trong khu vực.

Mỹ cay cú vì thất bại trong "ván cờ" lật đổ Tổng thống Syria ông Assad

Nước Nga đã nhân cơ hội đó tấn công trên mặt trận truyền thong và ngoại giao, khiến thế giới tin rằng chính Putin đã buộc Obama phải lùi bước, dừng các can thiệp của Mỹ tại Ukraine.

Friedman cũng thừa nhận rằng "Ukraine có tầm quan trọng nền tảng đối với Nga". Theo ông, nước Nga sẽ tiếp tục bị đặt trong tình trạng báo động trước quá trình hướng Đông của các quốc gia phương Tây.



Cấm vận sẽ không mang lại hiệu quả



Friedman cho rằng việc Hoa Kỳ phát động các lệnh trừng phạt kinh tế và sự sụt giảm gần đây của giá đồng rúp do giá dầu giảm chỉ làm cho nước Nga mạnh mẽ hơn mà thôi.



Khó khăng chỉ làm cho ông Putin được yêu mến hơn

"Sức mạnh Nga" là khả năng chịu đựng những thứ bình thường có thể hủy hoại các quốc gia khác. Người dân Nga có xu hương ủng hộ chính phủ, bất chấp tính chất của chính phủ đó, nếu như cảm thấy tổ quốc họ bị đe dọa. Các biện pháp trừng phạt sẽ không có hiệu quả như Mỹ và EU hy vọng mà chỉ giúp cho ông Putin càng ngày càng “được lòng dân”.



Nhìn chung Friedman tin rằng có rất nhiều nghi ngờ giữa Nga và Mỹ, không bên nào thừa nhận nỗi sợ hãi đối với bên kia.



Stratfor là một công ty tình báo địa chính trị cung cấp những phân tích chiến lược và dự báo cho các cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới.