Canada: “Sốc” vì tấm hóa đơn chi cho Hội nghị G8

Cú sốc của người dân Canada càng nặng thêm sau khi Cơ quan Kị cảnh Hoàng gia Canada công bố thông tin chi tiết việc chi tiêu của lực lượng cảnh sát tham gia giữ gìn an ninh cho hội nghị, trong đó nêu những món chi tiêu đắt giá nhưng công dụng không tương xứng.

Chẳng hạn, những vật dụng tốn kém nhiều tiền bao gồm dùi cui phát quang (để sử dụng ban đêm) tiêu tốn đến 13.711USD, chi phí chỗ ở và ăn uống hết 62 triệu USD, chi tiêu cho đèn báo hiệu gắn trên xe cảnh sát hết 17.500 USD và 4,3 triệu USD được chi để mua hàng rào dã chiến bằng thép không rỉ (inox) sử dụng bao quanh khu vực diễn ra Hội nghị G-8.

Cảnh sát Canada khống chế người biểu tình trong thời gian diễn ra Hội nghị G-20

Côn trùng xem ra cũng có tham dự vào tấm hóa đơn chi phí khổng lồ này. Chả là, Cảnh sát Canada đã phải chi đến 325.000 USD để mua các bộ thiết bị xua đuổi côn trùng, bình xịt thuốc cầm tay và kem thoa chống côn trùng cắn, chưa kể 25.975 USD chi cho việc mua vợt điện tử diệt muỗi (loại gây ra tiếng nổ mỗi khi muỗi bị dính vào) và 13.900 USD tiền mua "áo giáp" chống côn trùng đốt.

Cảnh sát cũng mua sắm các hệ thống thiết bị đặc biệt dùng cho hội nghị, bao gồm 42.000USD cho hệ thống lao móc để "bắt giữ" thuyền cao tốc, các loại máy chụp ảnh, camera quay phim trị giá 260.000 USD, thêm 260.000 USD nữa cho hệ thống máy vi tính cùng hàng ngàn USD tiền mua bản quyền phần mềm ứng dụng...

"Thật là khôi hài!" - Dan McTeague thuộc đảng Tự do (Liberal) đối lập trong Quốc hội Canada - người đã yêu cầu công bố thông tin chi tiết nêu trên - phát biểu sau khi xem "hóa đơn".

Những thông tin chi tiết vừa công bố đã góp thêm vào cuộc tranh cãi giữa các đảng phái chính trị Canada về "tấm hóa đơn" tổng chi phí cho Hội nghị Thượng đỉnh G-8 hồi tháng 6/2010. Trước đó, đã có những tranh cãi gay gắt về việc tại sao Canada không tổ chức 2 Hội nghị G-8 và G-20 tập trung ở cùng một địa điểm mà lại chọn phương án tổ chức chia ra 2 địa điểm khác nhau, trải rộng trên nhiều địa phương gây tốn kém không cần thiết.

Số là ban đầu, Canada dự định tổ chức Hội nghị G-8 và G-20 ở cùng thành phố nghỉ mát Huntsville, bang Ontario, nhưng ngay trước khi sự kiện diễn ra, do Huntsville quá nhỏ bé, không thể cùng lúc đảm đương nổi 2 hội nghị toàn cầu lớn như thế, nên ban tổ chức Hội nghị Canada đành phải phân chia địa điểm: Huntsville dành cho G-8, còn G-20 sẽ được họp tại thành phố Toronto (cùng bang Ontario). Chính cách phân chia địa điểm tổ chức này đã làm cho tấm hóa đơn chi phí bị "đội" lên.

Không chỉ có chi phí, ngay cả chất lượng phục vụ của lực lượng an ninh tham gia bảo đảm an ninh 2 hội nghị kể trên cũng gây không ít điều tiếng bất bình trong dư luận Canada, và người ta đang tiếp tục "săm soi" hoạt động bảo vệ an ninh cho Hội nghị G-20 ở Toronto.

Các lãnh đạo dự Hội nghị G-8

Ngoài ra, dư luận Canada cũng đang muốn Kị cảnh Hoàng gia Canada công bố luôn thông tin chi tiết về lực lượng an ninh và hoạt động bảo đảm an ninh ở khu vực trung tâm thành phố Toronto - nơi mà nhiều người mô tả là đã bị cảnh sát và lực lượng an ninh biến thành một "trại tù lộ thiên". Tuy nhiên, Cục Tình báo an ninh Canada (CSIS) đã từ chối công bố thông tin vì lý do "an ninh quốc gia".

Ông McTeague tranh luận rằng, lực lượng an ninh Canada đã từng được sử dụng để bảo vệ sự kiện Olympic Mùa đông Vancouner vừa qua cũng với chi phí hơn 1 tỉ USD, cũng được trang bị các phương tiện an ninh tối tân và đắt tiền như trên, thế nhưng không hiểu tại sao các trang thiết bị đó đã không được tái sử dụng mà phải mua sắm mới?

Tuy nhiên, phía cảnh sát đã đưa ra những lời giải thích vòng vo nhằm tránh đề cập thẳng vào vấn đề chi phí. Xem ra cuộc tranh cãi sẽ còn tiếp tục, chưa có hồi kết.

Theo Tiểu Khang (ANTG/NYT)