Cảnh báo của CIA đối với ông Obama

Ông Obama tại sân Golf Luana Hills Country Club.

Theo thông tin chính thức từ Nhà Trắng thì kế hoạch sơ tán Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi con trai của cặp vợ chồng Eric và Cheryl Whitaker, bạn của gia đình Tổng thống Obama cùng đi nghỉ với gia đình tổng thống, “đã bị một vết thương do tai nạn”. Nhà Trắng cũng chỉ rõ rằng cậu bé trên sau đó không cần đến sự giúp đỡ y tế nào.

Ai có thể thực sự tin rằng lực lượng bảo vệ gia đình Tổng thống đã phải đưa ông Barack Obama vào một chiếc xe bọc thép chỉ vì một đứa trẻ bị thương do té ngã khi chạy nhảy? Nhật báo của Nga Zvatara dẫn nguồn từ một nhân viên tình báo Nga (FSB) đưa ra một kịch bản khác cho vụ việc trên. Theo tờ báo, cảnh báo sơ tán Tổng thống được đưa ra vào lúc 15h3', sau khi một chiếc máy bay không xác định đã thâm nhập vào không phận hạn chế bay của khu vực nghỉ lễ của Tổng thống Mỹ.

Lực lượng bảo vệ Tổng thống Obama đã cuống cuồng sơ tán tổng thống vài phút sau khi họ nhận dạng được chiếc máy bay lạ - một chiếc máy bay hai động cơ phản lực mang số hiệu đăng ký N46F thuộc quyền sở hữu của Công ty Hunt Oil Company, và rằng chiếc máy bay này cũng như Công ty Hunt Oil Company trước đây từng có quan hệ mật thiết với Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Sẽ là không thừa khi nhắc lại rằng Tổng giám đốc của Hunt Oil, Ray L. Hunt, là một người thân cận của cựu Tổng thống George Bush-cha, và là thành viên của Hội đồng tình báo nước ngoài của tổng thống (President's Foreign Intelligence Advisory Board). Đây là một bộ phận trong Văn phòng hành pháp của tổng thống Mỹ. Tháng 4/2009, George Bush-con đã có chuyến thăm Yemen, nơi trữ lượng dầu mỏ ước tính đạt khoảng 10 tỉ thùng, nhằm khánh thành một nhà máy lọc dầu của Hunt Oil Company.

Đây được coi như một lời thôi thúc Tổng thống Obama của CIA và những người đứng đầu cơ quan này trong việc đẩy nhanh quá trình can thiệp quân sự vào Yemen để từ đó vơ vét nguồn tài nguyên của nước này. Sự xuất hiện của chiếc máy bay lạ trên như cú đấm bồi sau vụ khủng bố hụt trên chiếc máy bay Detroit-Amsterdam hôm 25/12 do một nghi can khủng bố người Nigeria được đào tạo tại Yemen thực hiện.

Chả thế mà ngay buổi tối ngày 28/12, Tổng thống Barack Obama đã phải phá vỡ sự im lặng vốn được ông giữ suốt từ sau vụ khủng bố bất thành chuyến bay 253 đúng lễ Noel để nói với dân chúng Mỹ rằng, nước Mỹ sẽ tiếp sử dụng mọi cách để bắt giữ, phá hủy và chiến thắng những phần tử quá khích đang đe dọa tới an ninh nước Mỹ, cho dù chúng ở Afghanistan, Pakistan, Yemen hay Somalie.

Theo Nguyễn Bảo (ANTG)