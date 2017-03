Cảnh báo về tình trạng nước ngoài thuê đất nông nghiệp tại châu Á

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) cũng nhận định rằng, đang có nguy cơ nguồn tài nguyên đất nông nghiệp của khu vực châu Á sẽ bị các nhà đầu tư nước ngoài khai thác, khiến người nông dân bị thiệt thòi. Các quốc gia đã và đang tìm kiếm quỹ đất tại một số nước châu Á để đầu tư sản xuất là các nước Trung Ðông, Trung Quốc và thậm chí cả Ấn Ðộ.

Các giống lúa mới được triển khai trồng tại Thái Lan

Theo các số liệu chính thức của Liên Hợp Quốc, 60% số người nghèo và suy dinh dưỡng trên thế giới tập trung ở châu Á. ADB lo ngại hoạt động đầu tư đất canh tác của nước ngoài tại khu vực châu Á đang gia tăng và trong tình trạng không được kiểm soát. Ông Matsunami, đại diện của ADB cho rằng, khi thông qua các thỏa thuận đầu tư, các nước cần cân nhắc về nhu cầu sản xuất lương thực ở châu Á, khu vực đang ngày càng đông dân. Nông nghiệp trước đây được coi là một lĩnh vực không quan trọng. Nay, có lẽ thế giới đã nhận ra rằng nông nghiệp cũng có thể là một đối tượng để kinh doanh, một phần là do những quan ngại về an ninh lương thực và sự bất ổn của thị trường lương thực. Do đó, rất nhiều nhà đầu tư mới đang rót tiền vào nông nghiệp và đầu tư nông nghiệp đang là yếu tố làm thay đổi khu vực nông thôn của châu Á.

Hai năm trước đây, ADB và FAO đã cho biết, động cơ khiến các nước A-rập giàu tài nguyên dầu mỏ, nhưng phải nhập khẩu lương thực và thực phẩm đầu tư vào đất tại Campuchia và Philipin là do thiếu nước và lương thực ở Trung Ðông. Gần đây, có tin Trung Quốc có kế hoạch đầu tư vào Mianma và Ấn Ðộ cũng là một nhà đầu tư tiềm năng trong lĩnh vực này. Tổ chức FAO cho rằng, các kế hoạch đầu tư này nhằm mục đích lợi nhuận thương mại hơn là an ninh lương thực. Tại một số quốc gia, giá thành sản xuất lương thực ở nước ngoài rẻ hơn ở trong nước. Ðó là một cơ hội kinh doanh mới phát sinh.

Theo tính toán của FAO, châu Á có thể sản xuất đủ lương thực để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, song vấn đề chính là ở khâu phân phối lương thực như thế nào cho có hiệu quả. Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế của Liên Hợp Quốc (IFAD) đang có kế hoạch phối hợp hoạt động với những người nông dân và chủ trang trại nhỏ ở châu Á để tăng năng suất cây trồng.

TMP tổng hợp (Nhân Dân)