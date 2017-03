Cạnh tranh khốc liệt

Vài tuần trước “trận chiến” tại bang Iowa, các ứng viên của Đảng Cộng hòa đã cạnh tranh nhau quyết liệt để giành sự ủng hộ của cử tri. Theo báo chí Mỹ, 2 đối thủ hàng đầu trong cuộc cạnh tranh là Mitt Romney, cựu thống đốc bang Massachusetts và Newt Gingrich, cựu chủ tịch Hạ nghị viện Mỹ.

Ứng viên Romney đã huy động toàn bộ đội ngũ cố vấn và tung nhiều tiền bạc mở chiến dịch quảng cáo đả kích đối thủ Gingrich. Theo báo The New York Times, chiến dịch đả kích này do nhóm tham mưu có tên “Khôi phục tương lai của chúng ta” chỉ đạo, đạt kết quả rõ rệt làm hài lòng ông Romney.

Nước mắt đau buồn của ông N.Gingrich. Ảnh: AP

Mục tiêu đả kích là những điểm yếu của đối thủ như: Vi phạm đạo đức bị quốc hội khiển trách, lập trường sai trái về vấn đề nhập cư và phạm luật vận động bầu cử. Kết quả là trong cuộc điều tra dư luận tuần cuối cùng tháng 12-2011 của hãng tin NBC News tại bang Iowa, tỉ lệ cử tri ủng hộ ông Gingrich đã sụt giảm, chỉ còn 13% so với 23% của ông Romney. Một tháng trước đây, tỉ lệ ủng hộ ông Gingrich là 35%.

Theo điều tra của báo chí Mỹ, nhóm tham mưu “Khôi phục tương lai của chúng ta” ủng hộ ông Romney đã quyên góp được 30 triệu USD từ các đại doanh nhân ủng hộ Đảng Cộng hòa để chi phí cho việc quảng cáo uy tín của ông và đả kích đối thủ.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Fox News, ông Romney giải thích rằng uy tín của đối thủ Gingrich suy giảm không phải do chiến dịch quảng cáo của nhóm “Khôi phục tương lai của chúng ta” gây ra mà do đông đảo cử tri bang Iowa không còn tín nhiệm ông ta nữa!

Theo hãng Reuters, ông Gingrich rất đau buồn về sự thua kém của mình trước đối thủ. Trong cuộc gặp gỡ cử tri nữ tại thủ phủ Des Moines của bang Iowa ngày 30-12, ông đã không kìm được nước mắt khi bị chất vấn rằng ông sẽ làm gì để khôi phục uy tín với cử tri nữ. Ông tỏ ý hối tiếc không làm theo lời dặn của mẹ đã quá cố từ năm 2003: “Tôi đam mê chính trị nhiều hơn làm việc vì con người!”.