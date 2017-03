Chân dung những kẻ hiếp dâm trên xe buýt

Cảnh sát khám xét hiện trường vụ hiếp dâm. Ảnh: TimesofIndia

Đêm 16/12, một cô gái trẻ cùng bạn trai lên xe buýt về nhà sau khi đi xem phim thì bị nhóm nam giới say xỉn trên tấn công. Chúng thi nhau đánh đập cặp đôi, hiếp dâm tập thể cô gái rồi ném hai người xuống đường trong tình trạng lõa thể. Vụ việc đã gây chấn động khắp Ấn Độ suốt hơn nửa tháng qua, dẫn đến làn sóng biểu tình đòi tử hình các hung thủ và sửa đổi luật bảo vệ phụ nữ.

5 bị can trên hầu hết là cư dân của các khu ổ chuột ở New Delhi. Nếu bị kết tội, chúng có thể đối mặt với án tử hình, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Sushilkumar Shinde tuyên bố.

Cầm đầu nhóm là một gã đàn ông góa vợ 35 tuổi tên Ram Singh. Cảnh sát và hàng xóm sống gần nhà tên này ở khu ổn chuột Ravi Dass tại phía nam Delhi mô tả y là kẻ hay gây rối và nghiện rượu.



Singh làm nghề lái xe và chạy một chiếc xe buýt tư nhân màu trắng chuyên chở học sinh tới trường, chính là phương tiện gây án trong vụ hiếp dâm tập thể. Cảnh sát cho biết gã đàn ông này cùng bạn bè đã tụ tập ăn uống và nhậu say với nhau trước khi lên xe đi lòng vòng để giải trí.



Nhân vật thứ hai trong nhóm là Mukesh Singh, 26 tuổi, em trai của Ram Singh. Tên này thi thoảng tham gia lái xe cùng anh và còn thực hiện việc lau dọn xe. Y cũng tham gia vụ hiếp dâm và còn dùng một chấn song sắt để đánh đập cô gái và bạn trai của cô.



Kẻ thứ ba là Vinay Sharma, 20 tuổi, một trợ lý phòng tập thể lực kiêm huấn luyện viên thể dục. Tên này thừa nhận việc đánh bạn trai của nạn nhân, nhưng bác bỏ cáo buộc hiếp dâm.



Nhân vật thứ 4 là Akshay Thakur, 28 tuổi, phụ xe của Ram Singh. Tên này tới từ bang Bihar, bị bắt tại đây trong ngày 21/12. Y đã tìm cách tiêu hủy chứng cứ, bằng cách rửa sạch chiếc xe buýt sau vụ hiếp dâm.



Kẻ thứ 5 là Pawan Gupta, 19 tuổi. Gupta hành nghề bán hoa quả và luôn miệng thú nhận rằng y "đã làm điều khủng khiếp, một điều tồi tệ".

Tòa án Ấn Độ hôm qua hoàn tất việc khởi tố đối với 5 nghi phạm trên trong vụ hiếp dâm tập thể trên xe buýt, dẫn tới cái chết của nữ sinh 23 tuổi hôm 16/2 tại New Delhi. Theo đó, những tên này bị truy tố với các tội danh giết người, hiếp dâm và bắt cóc. Những tên này sẽ bị xét xử ở tòa án quận Saket, một quận phía nam thủ đô New Delhi, với thủ tục tố tụng nhanh chưa từng thấy ở Ấn Độ, do hiệu ứng của sự phẫn nộ từ công chúng.

Hiện Hiệp hội Luật sư Ấn Độ, với 7.000 thành viên, cho biết không có bất cứ luật sư nào chịu đứng ra bào chữa cho những bị can trước tòa. Ấn Độ đang trong bầu không khí sôi sục tức giận, với làn sóng biểu tình và các cuộc thảo luận về tội phạm tình dục nhằm vào phụ nữ nổ ra trên khắp Ấn Độ.

(Theo Vietnam+)