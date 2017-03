Chân tướng vụ trộm kim cương lớn nhất thế giới

Một tên trộm được biết tới dưới cái tên ""Flomenbaum" đã tẩu thoát với đống kim cương chưa cắt trị giá xấp xỉ 28 triệu USD.











Antwerp một trong hai thủ phủ kim cương của thế giới

Antwerp một trong hai thủ phủ kim cương của thế giới



Cánh cửa thép nặng 3 tấn dẫn vào hầm ngầm

chứa các két an toàn đựng kim cương

Cánh cửa thép nặng 3 tấn dẫn vào hầm ngầmchứa các két an toàn đựng kim cương



Hiện trường sau vụ trộm kim cương

Hiện trường sau vụ trộm kim cương



Một trong số các tên trộm

Một trong số các tên trộm

Theo Lê Nguyễn (VNN/ Wired, CBS, Stuff)



Antwerp là một trong hai thủ phủ kim cương trên thế giới. Thủ phủ kim cương còn lại là Dubai, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất. 80% số kim cương chưa cắt trên thế giới đều phải đi qua Antwerp và phần lớn kim cương sẽ được cất giữ trong một khoảng thời gian trong các hầm ngầm tại tòa nhà của Trung tâm kim cương Antwerp.Trong số 160 hộp ký gửi an toàn, nơi các nhà buôn bán kim cương cất giữ số đá quý của họ - thường chỉ cất giữ qua đêm trong khi thương thảo mua bán - chỉ có 123 hộp bị khoắng sạch. Do phải mang quá nhiều kim cương, bọn trộm tha cho 37 hầm chứa và khi các nhân viên Trung tâm Kim cương tới hiện trường họ thấy các viên kim cương nằm vương vãi dưới đất.Ít nhất 4 đối tượng đã tham gia hoạch định vụ trộm trong nhiều năm. Chúng thuê một văn phòng trong tòa nhà vào năm 2000, phân tích hệ thống báo động và học cách làm thế nào để vượt qua nó. Nhóm này còn kiếm được chìa khóa và các hầm chứa và đánh chìa khóa giả.Vào ngày tiến hành vụ đột nhập, nhóm trộm dùng băng hình an ninh giả để nhét vào hệ thống giám sát nhằm che giấu hoạt động. Mọi hành động có phối hợp này cho thấy có kẻ tay trong và thực tế đúng là như vậy.Nhóm trộm cướp được xác định là băng Trường học của người Turin. Đây là một nhóm trộm "cực kỳ thông minh", không bao giờ dùng vũ lực. Một trong số các thành viên của nó được mệnh danh là Vua trộm. Ngoài ra, theo lời một nhân vật tay trong, có một tên khác được ca tụng là Nhà ảo thuật chìa khóa.Cuộc điều tra đã dẫn tới Italia và sau đó, hầu hết các thành viên của nhóm trộm đã bị cảnh sát Antwerp bắt giữ, với sự phối hợp của lực lượng hành pháp Italia.Một trong số các tên trộm đã để lại dấu ADN trên chiếc bánh sandwich cắn dở, vốn được quẳng giữa những cái túi đựng kim cương vứt ở một rãnh nước gần hiện trường phạm tội. ADN của tên trộm thứ hai cũng được tìm thấy trong hầm. Tên này đóng vai thương nhân kim cương suốt nhiều năm và dường như có cất giữ kim cương tại Trung tâm kim cương, giúp hắn vượt qua mọi cửa kiểm soát tại đây.Hầu hết các tên trộm đều đã bị bắt giam nhưng số kim cương trị giá 100 triệu USD và nhiều đá quý khác mà chúng đánh cắp không thể tìm được. Cảnh sát Italia đã tìm thấy một số kim cương bị mất trong một hầm ngầm ở nước này và đã chụp ảnh các món đồ để xác nhận. Tuy nhiên, vào thời điểm cảnh sát Antwerp tới để thu lại số kim cương bị mất, mọi thứ đã không cánh mà bay.